Actualitate Ciolacu: Aderarea României la OCDE, un pas strategic spre dezvoltarea țării







Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) va duce la creşterea investiţiilor, la îmbunătăţirea ratingului de ţară, la un sistem fiscal mai eficient şi la un cadru de concurenţă echitabil pentru companii. El a subliniat că aceste aspecte vor contribui la îmbunătăţirea performanţei administraţiei publice.

Aderarea la OCDE, o prioritate strategică pentru România

Acesta a precizat, la conferinţa „România şi OCDE – Principalul proiect de ţară după NATO, UE şi Schengen”, ținută la Palatul Cotroceni, că la scurt timp după preluarea mandatului de premier, a anunțat că aderarea la OCDE este cel mai important obiectiv strategic.

„Imediat cum am preluat primul mandatul de premier, am anunţat că aderarea la OCDE este cel mai important obiectiv strategic pentru dezvoltarea şi modernizarea României. De aceea, cred că trebuie să folosim orice prilej, cum este şi cel de azi, ca să le explicăm românilor de ce aceasta merită să fie un efort naţional.

Pentru că apartenenţa la OCDE înseamnă investiţii mai mari, un rating de ţară mai bun, un cadru de concurenţă echitabil pentru companii şi un sistem fiscal în care resursele vor fi utilizate mai eficient. Pe scurt, o administraţie publică mai performantă. Înseamnă a îmbunătăţi viaţa fiecărui român, prin servicii sociale moderne, la noi standarde ale calităţii”, a precizat Ciolacu.

Ciolacu: „ Am reuşit să obţinem 12 avize formale din partea Comitetelor OCDE”

Premierul a subliniat că în ultimul an şi jumătate au fost obținute 12 avize din partea comitetelor OCDE. De asemenea, acesta crede că procesul de aderare la OCDE, desfăşurat simultan cu finalizarea PNRR, constituie cea mai dificilă provocare administrativă cu care s-a confruntat România.

„Este un exemplu din zecile de progrese concrete acumulate în ultimul an şi jumătate, parcurs în care am reuşit să obţinem 12 avize formale din partea Comitetelor OCDE care ne evaluează, aproape jumătate din totalul necesar. Suntem obligaţi să menţinem acelaşi ritm susţinut şi în acest an ca să obţinem toate avizele rămase. Suntem ca într-o cursă de maraton, unde anduranţa este decisivă.

Adevărul este că aderarea la OCDE, gestionată simultan cu finalizarea PNRR, reprezintă cel mai dur, complex şi sofisticat examen administrativ dat de România de la integrarea europeană încoace. A trebuit să învăţăm să lucrăm aplicat, în echipe largi şi într-un format interministerial, pe cele 26 de domenii de activitate unde suntem evaluaţi la sânge, pentru a atinge standardele ţintite. Însă dacă facem un calcul de efort versus beneficii, avantajele sunt uriaşe”, a explicat acesta.

Impactul aderării, asemănător cu cel al Uniunii Europene

Premierul a comparat impactul aderării la OCDE cu efectele pe care le-a avut integrarea României în Uniunea Europeană asupra dezvoltării economice. Totodată, acesta a afirmat că, odată cu obținerea statutului de membru OCDE, PIB-ul României ar putea înregistra o creștere de aproximativ șapte puncte procentuale.

„În anul 2000, PIB-ul pe cap de locuitor al României, la paritatea puterii de cumpărare, era de aproximativ 25% din media UE, iar în prezent acest indicator se îndreaptă spre aproape 80%. Asta înseamnă că România a recuperat anual, în medie, peste două puncte procentuale din acest decalaj. În procesul de convergenţă, un rol-cheie l-a avut şi creşterea productivităţii muncii - cea mai rapidă din centrul şi estul Europei! (...)

Astăzi, noi avem un proiect de ţară, iar acesta se numeşte aderarea la OECD. Este mesajul cel mai clar al României că doreşte să intre în rândul ţărilor dezvoltate. Dimensiunea acestei reuşite, ca efect economic, este covârşitoare: în momentul în care intrăm în OECD, în primul an fiscal, PIB-ul României poate creşte cu aproape 7 puncte procentuale! Asta înseamnă că până în 2030 avem şanse mari să atingem media europeană la un indicator extrem de relevant, numit PIB pe cap de locuitor raportat la paritatea puterii de cumpărare. Asta va aduce României acces la finanţare şi la capital mult mai ieftine, plus un avantaj masiv în clasamentul destinaţiilor de investiţii”, a mai explicat premeirul.

Integrarea României în OCDE, un pas decisiv în procesul de dezvoltare

Ciolacu a afirmat că integrarea României în OCDE, alături de finalizarea PNRR, marchează un punct crucial în procesul de dezvoltare a României moderne.

„Integrarea euro-atlantică, la NATO şi la Uniunea Europeană, a deschis o oportunitate istorică pentru naţiunea noastră. Aderarea la OCDE, cuplată cu integrarea deplină în Schengen şi finalizarea PNRR, reprezintă momentul de graţie al dezvoltării României moderne. Asta presupune să ducem însă până la capăt reforme substanţiale, să accesăm 100% din fondurile europene disponibile şi să accelerăm procesele de convergenţă economică.

Noi ne-am obişnuit să facem progrese majore când întreaga societate se aliniază în spatele unui ideal naţional. Când clasa politică, alături de sectorul privat şi de profesioniştii din societatea civilă reuşesc să formuleze un obiectiv strategic la nivel politic, social şi economic. Şi apoi să-i urmărească aplicarea printr-o presiune publică eficientă şi constantă asupra tuturor instituţiilor care au un rol esenţial în acest proces”, a declarat premierul.