Comitetul Internațional Olimpic (CIO) și-a susținut decizia de a ridica provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus (ROC), după ce nouă țări membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, au solicitat Comisiei Europene să înceteze finanțarea organizațiilor sportive care au permis revenirea sportivilor ruși și belaruși în competițiile internaționale. Solicitarea a fost transmisă printr-o scrisoare adresată comisarului european pentru sport, Glenn Micallef.

Documentul cere oprirea finanțării pentru mai multe organisme sportive, printre care CIO, World Aquatics și Federația Internațională de Scrimă, pe motiv că au readmis sportivii din Rusia și Belarus în competiții. Demersul este susținut de Estonia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, România și Suedia.

Potrivit unui purtător de cuvânt al CIO, suspendarea Comitetului Olimpic Rus, impusă în octombrie 2023, a fost ridicată la începutul acestei luni după ce organizația rusă a exclus din structura sa organismele sportive regionale din teritoriile ucrainene ocupate, motivul care a stat la baza sancțiunii inițiale.

Reprezentanții CIO atrag atenția că măsura are caracter provizoriu și nu reprezintă o schimbare a poziției generale față de Rusia.

„CIO trebuie să gestioneze realităţile complexe şi consecinţele contextului geopolitic actual. CIO trebuie să-şi menţină misiunea de a păstra o platformă sportivă bazată pe valori şi cu adevărat globală, care să ofere speranţă lumii”, a declarat purtătorul de cuvânt al CIO.

Organizația olimpică a transmis că nu va organiza competiții în Rusia și nu va invita reprezentanți ai guvernului rus la evenimentele sale.

De asemenea, nu a fost luată încă nicio decizie privind folosirea steagului, culorilor sau imnului național al Rusiei la viitoarele ediții ale Jocurilor Olimpice.

CIO a reamintit că organizarea competițiilor din afara Jocurilor Olimpice intră în responsabilitatea federațiilor internaționale de specialitate.

Totodată, instituția a anunțat că a consolidat prevederile Cartei Olimpice, astfel încât Comitetele Olimpice Naționale trebuie să se asigure că sportivii selecționați pentru Jocuri sunt aleși nu doar pe criterii de performanță sportivă, ci și în funcție de capacitatea lor de a reprezenta modele care promovează o societate pașnică prin sport.

Cele nouă state membre ale Uniunii Europene consideră că readmiterea sportivilor ruși și belaruși în competițiile internaționale ignoră situația dificilă în care se află sportivii ucraineni, mulți dintre ei fiind strămutați, rămași fără acces la bazele de pregătire sau mobilizați în armată.

„Respectarea drepturilor omului, a statului de drept şi a relaţiilor paşnice între naţiuni se numără printre principiile fundamentale care stau la baza sportului internaţional”, au scris ţările respective.

Semnatarii mai susțin că separarea sportului de politică este tot mai greu de argumentat în contextul războiului din Ucraina și al consecințelor umane generate de conflict.