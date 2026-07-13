Federația Internațională de Tenis de Masă (ITTF) a decis reintegrarea sportivilor care dețin pașapoarte rusești în competițiile internaționale individuale și pe echipe.

Măsura va intra în vigoare la 28 iulie 2026 și elimină restricțiile speciale de participare aplicate până acum rușilor.

Decizia, anunțată luni, 13 iulie, vizează atât tenisul de masă, cât și para-tenisul de masă și permite sportivilor ruși să concureze în condițiile obișnuite aplicabile celorlalți participanți.

Schimbarea vine la câteva zile după ce Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a retras recomandările speciale privind participarea sportivilor ruși la competițiile internaționale.

„Consiliul Executiv al ITTF a decis ca sportivii care dețin pașaport rus să fie reintegrați și să li se permită participarea la competițiile ITTF de tenis de masă și para-tenis de masă, în condițiile obișnuite aplicabile tuturor sportivilor, cu efect de la 28 iulie 2026”, a transmis federația internațională.

Hotărârea se aplică atât competițiilor individuale, cât și celor pe echipe. Practic, ITTF renunță la condițiile speciale introduse pentru sportivii ruși în contextul invaziei declanșate de Rusia în Ucraina, în februarie 2022.

Federația a precizat însă că sportivii reintegrați trebuie să respecte toate cerințele antidoping relevante. ITTF a subliniat că revenirea în competiții nu elimină obligațiile existente în acest domeniu.

Decizia ITTF nu prevalează asupra legislației naționale sau internaționale. Restricțiile privind acordarea vizelor, regimurile de sancțiuni și eventualele decizii ale autorităților publice din țările gazdă continuă să se aplice.

Astfel, dreptul de participare acordat de federația internațională nu garantează automat accesul unui sportiv rus în orice stat în care este organizată o competiție.

Măsura ITTF urmează deciziei Comitetului Internațional Olimpic din 7 iulie de a ridica provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus. CIO a stabilit, de asemenea, că recomandările speciale adresate federațiilor internaționale cu privire la participarea sportivilor ruși nu mai sunt aplicabile.

Forul olimpic a argumentat că accesul la sport nu ar trebui restricționat exclusiv pe criteriul naționalității și a invocat necesitatea unui acces echitabil la competițiile de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 și pentru Jocurile Olimpice de Tineret din 2028.

Totuși, CIO nu a decis încă dacă Rusia va putea folosi steagul, imnul și celelalte simboluri naționale la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Federațiile internaționale își păstrează, la rândul lor, autonomia în stabilirea propriilor reguli de participare.

Federația Internațională de Volei (FIVB) a anunțat, pe 8 iulie, revenirea sportivilor și oficialilor tehnici ruși în competițiile mondiale și oficiale. Echipele naționale ale Rusiei urmează să fie reintegrate și în clasamentul mondial, cu punctele pe care le aveau în momentul înghețării acestora.

În cazul voleiului, FIVB a precizat că utilizarea steagului, imnului, culorilor și a altor elemente de identificare ale Rusiei va fi decisă ulterior, în consultare cu organizațiile sportive internaționale relevante.

Decizia ITTF marchează o nouă etapă în revenirea sportivilor ruși în competițiile internaționale. Începând cu 28 iulie, jucătorii ruși de tenis de masă și para-tenis de masă vor putea participa din nou în condițiile standard stabilite de federația internațională.