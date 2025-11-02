Cine plăteşte pentru memoria noastră. Cât costă să păstrezi un muzeu, un cimitir eroic sau o biserică de lemn

O radiografie a costurilor reale, fondurilor alocate și voluntariatului în restaurarea patrimoniului istoric românesc: muzee, monumente eroice şi biserici tradiționale. Date verificate, fără ficţiune.

România are mii de monumente istorice — biserici de lemn, cimitire eroice, muzee vechi — care toate solicită întreţinere, restaurare şi punere în valoare. Dar cine plăteşte acest efort? Statul, comunităţile locale, ONG-urile, voluntarii? Răspunsul e: toţi împreună — dar cu resurse limitate.

În bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru 2024 a fost listat programul „Restaurarea monumentelor istorice” în care s-au alocat ~530.352 mii lei. De asemenea, pentru 2024, sesiunea „Timbrul Monumentelor Istorice” alocă pentru restaurări 110.000.000 lei.

Aceste cifre arată că statul alocă zeci de milioane de lei pentru patrimoniu, dar în comparaţie cu necesarul — estimat la sute de milioane de euro în total — numărul este modest.

Un articol al Transylvania Today notează că programul major pentru monu­mente a fost estimat la ~262 milioane de euro în 2024. Sunt proiecte mari, dar și ele fragmentate şi de lungă durată.

Gestionat de Institutul Național al Patrimoniului (INP), finanțarea pentru intervenții la monumente istorice vine din bugetul de stat. În 2024, proiectele trebuie depuse conform Normelor metodologice modificate prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.765/2016 şi modificat în 2024. Primesc finanţare doar lucrările pentru conservare, restaurare, consolidare, accesibilizare, şi prevenire a degradării.

De exemplu, sesiunea VI/2024 „Timbrul Monumentelor Istorice” oferă finanțări nerambursabile în valoare totală de 110 mil. lei pentru proiecte de restaurare la monumente istorice de grupă A sau B. Beneficiarul trebuie să aducă minim 10% contribuție proprie/extrasă.

Pe lângă bugetul de stat, România a contractat împrumuturi şi fonduri externe. Proiectul „Temelii Culturale” aprobat în 2024 pentru investiţii în infrastructura culturală are în total ~140 milioane euro împrumut de la BDCE. În Planul strategic al MC pentru 2024-2027, se prevede că bugetul pentru restaurarea monumentelor istorice este ~0,061 % din PIB.

Un caz tipic: o biserică de lemn veche de secol XIX, în zonă rurală, aflată pe Lista Monumentelor Istorice, necesită: consolidarea structurii de lemn, învelitoare nouă, tratare anti-insecte/mucegai, refacere tâmplărie originală, dotări de siguranţă anti-incendiu, amenajare accese şi împrejmuire. Costul estimativ poate să fi >100.000 lei doar pentru partea structurală, ceea ce ridică provocarea: dacă localitatea nu are buget, aparând voluntariatul şi donaţiile.

Un cimitir eroic (monument al luptelor din două războaie mondiale) presupune revizuirea monumentului, curăţenie permanentă, îngrijire vegetaţie, iluminat, eventual restricţionare acces, panouri informative. Dacă are loc şi restaurarea soclului, plăcuţelor sau extinderea spaţiului memorial, costul poate să ajungă la zeci de mii de lei anual.

Aceste exemple nu sunt fictive – de altfel, filiale judeţene ale Asociaţiei „Cultul Eroilor” raportează activităţi de voluntariat şi donaţii pentru întreţinere în categoria monumentelor eroilor.

Restaurarea patrimoniului nu se subzistă doar din bani publici. Voluntariatul, ONG-urile, sponsorizările locale şi implicarea comunităţilor sunt vitale. De exemplu, în judeţul Galaţi, filiala Asociaţiei „Cultul Eroilor Regina Maria” notează că sprijină finanţarea şi munca voluntară pentru revitalizarea monumentelor eroilor lokalnici.

Voluntarii adesea organizează curăţenie, donări de materiale, atrag vizitatori sau evenimente care să asigure venituri mici, dar relevante pentru întreţinere. În lipsa lor, monumentele riscă să devină muzee fantomă, fără public, fără oameni care să le ducă povestea mai departe.

Resurse insuficiente: Bugetul alocat <0,1% din PIB este mult mai mic comparativ cu nevoile.

Capacitate administrativă slabă: Multe primării sau instituţii locale nu au experienţa tehnică sau managerială să gestioneze proiecte mari de restaurare.

Sustenabilitate financiară: Restaurarea este doar începutul; costurile de întreţinere anuală sunt greu de acoperit.

Desertificare comunitară: În zonele rurale tinerii pleacă, voluntariatul devine greu de susţinut, iar monumentele rămân fără pază/îngrijire.

Valorificare turistică limitată: Monumentele restaurationate adesea nu ajung să devină atracţii cu venituri care să contribuie la costul lor.

Legislaţie şi prioritizare: Deşi normele există, filtrul implementării este slab. INP menţionează că restaurarea „se face pe baza avizelor …” dar procedurile pot fi lente

În documentul strategic pentru 2025-2028 al Ministerului Culturii (PSI) se prevede finanţarea obiectivelor majore de patrimoniu, inclusiv construirea de infrastructură culturală pentru 8 obiective, modernizare şi digitalizare, pe lângă intervenţii directe de restaurare, notează Secretariatul General al Guvernului.

Mai mult, obiectivul este de a îmbunătăţi eficienţa intervenţiilor, de a integra patrimoniul în turism şi de a creşte implicarea comunităţilor locale în protecţie.

Patrimoniul României – muzee, biserici de lemn, cimitire eroice – nu reprezintă doar repere estetice sau nostalgice. Ele sunt punţi între trecut şi prezent, identitate şi comunitate. Costul lor nu e doar în lei alocaţi din buget, ci în ore de voluntariat, în comunităţi care se implică, în administrare locală, în întreţinere continuă.

Datele arată că statul a alocat fonduri reale – zeci de milioane de lei doar pentru restaurări în 2024 – dar provocările sunt mari şi crescute. Dacă nu există sustenabilitate financiară, implicare comunitară şi viziune pe termen lung, monumentele riscă să devină doar fotografii frumoase din trecut.

Memoria nu e gratuită. Fiecare leu investit în restaurare sau voluntar care aduce o mână de ajutor poartă povara unui angajament faţă de cei care au construit, sacrificat sau visat România de azi. Noi plătim, într-un fel sau altul. Și e important să ştim pentru ce.