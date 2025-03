Politica Cine l-a spionat pe Victor Ponta: A fost supraveghere video, audio, adrese, tot







Victor Ponta dezvăluie că a primit o adresă oficială de la DNA, prin care i s-a comunicat că a fost supravegheat timp de doi ani. Inițial, i s-a spus că monitorizarea a durat un an, dar ulterior a descoperit că perioada a fost mai lungă, într-o ediție specială la Gândul. Acesta se întreabă cine își asumă responsabilitatea pentru această „eroare” și cum se justifică o astfel de supraveghere extinsă

Victor Ponta, monitorizat audio și video

Fostul premier relatează cum a descoperit că perioada de supraveghere a fost extinsă față de informațiile primite inițial. El menționează că a primit o scrisoare oficială în care era corectată data de început a monitorizării.

„Știi că a venit o dată la tine și ți-am zis: Domnule, m-au înregistrat un an în 2017. Acum am primit o hârtie în care scrie că, de fapt, a fost o eroare. În loc de 17/05/2017, trebuia 17/05/2016. Adică am mai aflat că m-au înregistrat încă un an. Prima dată am făcut o cerere, să văd ce am vorbit, poate am spus vreo prostie, și după aia mi-au zis că a fost o eroare de un an. Dar cine plătește pentru asta?”, l-a întrebat Victor Ponta pe Marius Tucă.

Fostul premier nu cunoaște motivele urmăririi

Ponta subliniază că o astfel de monitorizare necesită resurse semnificative. El afirmă că a fost monitorizat prin intermediul înregistrărilor telefonice și al supravegherii video. De asemenea, menționează că nu a primit o explicație clară pentru această acțiune.

„Tu știi cât costă doi ani să-l înregistrezi pe Ponta? Că vorbesc mult la telefon, mă mișc, mă întâlnesc cu oameni. A fost supraveghere video, audio, adrese, tot. Nu știu exact de ce m-au înregistrat. Poate avea legătură cu autostrada aia pe care am inaugurat-o cu Iohannis și s-a stricat. Poate cu Roșia Montană. Nu mai știu, dar nici ei nu mi-au spus.”, a declarat Ponta.

Victor Ponta, nemulțumit de avansarea lui Kovesi

La final, Ponta își exprimă nemulțumirea față de faptul că, în ciuda acuzațiilor legate de abuzurile din perioada în care a condus DNA, Laura Codruța Kovesi a fost avansată la nivel european.

El consideră că această situație ridică întrebări cu privire la sprijinul pe care Comisia Europeană îl oferă persoanelor implicate în astfel de controverse. Fostul premier sugerează că susținerea europeană pentru Kovesi subminează principiile de transparență și responsabilitate.

De asemenea, se întreabă dacă instituțiile europene sunt pregătite să recunoască și să sancționeze eventualele abuzuri comise de cei pe care îi promovează în funcții de conducere.

„Dacă tu, Uniunea Europeană, după ce vezi 1000 de abuzuri ale lui Kovesi, îi dai un salariu de 15.000 de euro pe lună, pot să spun că ești complice? Pot să spun că Uniunea Europeană e complice la toate abuzurile din România?”, a întrebat retoric Ponta.