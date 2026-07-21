Cine e Dylan Batubinsika, fundașul care vine la FCSB

FCSB îl aduce pe Dylan Batubinsika pentru a-și întări apărarea după accidentarea lui Mihai Popescu. Fundașul în vârstă de 30 de ani, internațional al Republicii Democrate Congo și prezent în lotul naționalei sale la Campionatul Mondial din 2026, vine cu experiență acumulată în mai multe campionate europene, dar și cu episoade controversate din perioada petrecută în Franța.

Dylan Batubinsika a rămas liber de contract după despărțirea de AE Larissa și s-a înțeles cu FCSB într-un moment în care Mihai Popescu a devenit indisponibil pentru perioada următoare. Internaționalul congolez are 15 meciuri și un gol pentru prima reprezentativă. A fost convocat la Campionatul Mondial din 2026, unde RD Congo a ajuns în șaisprezecimile competiției, însă fundașul nu a intrat pe teren.

Dylan Batubinsika a crescut în academia celor de la Paris Saint-Germain, pe care a părăsit-o în 2017.

Fundașul a semnat atunci cu Royal Antwerp, echipă pentru care a evoluat până în 2021. Ulterior, a ajuns în Portugalia, la Famalicao, iar în sezonul 2022-2023 a fost împrumutat la Maccabi Haifa. În vara anului 2023, Batubinsika s-a întors în Franța și a semnat cu Saint-Etienne, club care a câștigat de zece ori campionatul în Ligue 1. În cele două sezoane și jumătate petrecute pe Stade Geoffroy-Guichard, fundașul a adunat 56 de meciuri, două goluri și o pasă decisivă.

După ce a devenit titular la Saint-Etienne, Dylan Batubinsika a declarat că își dorește să preia un rol important în apărarea echipei.

„Vreau să devin un adevărat patron al apărării”, a fost declarația dată de Dylan Batubinsika, în ianuarie 2025, într-o perioadă în care Saint-Etienne se lupta pentru evitarea retrogradării.

Afirmația a venit într-un moment dificil pentru formația franceză, care încerca să se mențină în prima ligă.

În martie 2025, la scurt timp după acea declarație, fundașul congolez a fost implicat într-un incident grav. Saint-Etienne pierduse pe teren propriu în fața celor de la Nice, scor 1-3, iar Batubinsika a fost agresat la ieșirea din stadionul Geoffroy-Guichard.

Fotbalistul și-a oprit mașina, crezând că un suporter vrea să îi ceară un autograf. După ce a coborât geamul, fanul l-a lovit cu pumnul în față și a fugit. Episodul s-a produs într-o perioadă în care tensiunile dintre suporteri și echipă crescuseră din cauza rezultatelor slabe.

Înainte de transferul la FCSB, Dylan Batubinsika a evoluat pentru mai multe formații europene. După plecarea din academia lui PSG, fundașul a jucat la Royal Antwerp între 2017 și 2021. A urmat transferul la Famalicao, unde a fost legitimat până în 2023.

În sezonul 2022-2023, portughezii l-au împrumutat la Maccabi Haifa. Batubinsika a revenit apoi în Franța, la Saint-Etienne, pentru care a jucat între 2023 și 2026. În ultimele șase luni, fundașul a evoluat în Cipru, la AE Larissa.

Dylan Batubinsika are două trofee câștigate de-a lungul carierei. Fundașul a devenit campion al Israelului cu Maccabi Haifa în 2023 și a cucerit Cupa Belgiei cu Royal Antwerp în 2020. Cota sa de piață este estimată la 600.000 de euro de site-ul Transfermarkt.