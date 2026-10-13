Salariul mediu net din România a ajuns la 5.688 de lei în august 2026, în scădere cu 132 de lei, respectiv 2,3%, față de luna precedentă, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ cu august 2025, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,6%.

Câștigul salarial mediu brut a fost de 9.497 de lei, cu 212 lei, respectiv 2,2%, sub nivelul înregistrat în iulie 2026.

Cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost înregistrate în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, unde au ajuns la 13.010 lei. Pe locul următor s-a situat extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu o medie de 11.760 de lei.

La polul opus, cele mai mici câștiguri salariale medii nete au fost înregistrate în alte activități de servicii, cu 2.985 de lei, și în pescuit și acvacultură, cu 2.998 de lei.

INS a precizat că indicele câștigului salarial real a fost de 99,5% în august 2026 față de aceeași lună din 2025 și de 97,5% comparativ cu iulie 2026. Raportat la octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a ajuns la 235,1%, cu șase puncte procentuale sub nivelul din luna precedentă.

În august, câștigul salarial mediu net a scăzut față de luna precedentă în majoritatea activităților economice. INS a explicat evoluția prin acordarea, în lunile anterioare, a unor prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, inclusiv bilete de valoare.

Alte cauze au fost nerealizările de producție, încasările mai mici în funcție de contracte și proiecte, precum și concediile de odihnă, în perioadele în care nu se acordă tichete de masă și alte drepturi salariale.

Cea mai importantă scădere a câștigului salarial mediu net, la nivelul diviziunilor CAEN Rev.3, a fost înregistrată în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, unde diminuarea a fost de 18,3%.

Scăderi cuprinse între 10,5% și 14% au fost raportate în activitățile de arhitectură și inginerie, testări și analiză tehnică, fabricarea altor mijloace de transport, activități juridice și de contabilitate, precum și în extracția petrolului brut și a gazelor naturale.

Diminuări între 3,5% și 10% au fost înregistrate în fabricarea produselor textile, tăbăcirea și finisarea pieilor, fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, a harnașamentelor și încălțămintei.

INS a mai raportat scăderi în prepararea și vopsirea blănurilor, alte activități industriale, fabricarea echipamentelor electrice, alte activități profesionale, științifice și tehnice, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, închiriere și leasing, extracția minereurilor metalifere, fabricarea produselor farmaceutice, fabricarea produselor de cocserie și a celor obținute din prelucrarea țițeiului, activități de creație și interpretare artistică, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, servicii poștale și de curierat, precum și fabricarea substanțelor și produselor chimice.

Au existat și sectoare în care câștigul salarial mediu net a crescut față de iulie. INS a pus aceste evoluții pe seama primelor trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite, a drepturilor în natură, a ajutoarelor bănești și a sumelor acordate din profitul net și din alte fonduri.

Creșterile au fost asociate și cu realizări de producție sau încasări mai mari, în funcție de contracte și proiecte, precum și cu reduceri de personal în unele activități economice, în special în rândul angajaților cu venituri sub medie.

Cea mai mare creștere, de 8%, a fost consemnată în activitățile de jocuri de noroc și pariuri.

Avansuri între 3% și 6,5% au fost înregistrate în producția cinematografică, video și de programe de televiziune, înregistrări audio și editare muzicală, difuzare și transmitere de programe, agenții de știri și alte activități de distribuție de conținut, activități sportive, recreative și distractive, precum și în fabricarea produselor din tutun.

Creșteri între 1% și 2% au fost raportate în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor, activități de investigații și protecție, transporturi terestre și prin conducte, telecomunicații, hoteluri și alte facilități de cazare.

În sectorul bugetar, câștigul salarial mediu net a înregistrat scăderi ușoare în august, comparativ cu luna precedentă.

Potrivit INS, diminuarea a fost de 1,1% în sănătate și asistență socială, de 1% în învățământ și de 0,6% în administrația publică.