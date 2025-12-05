Ciclonul Byron se apropie de România: Rafale puternice și scăderi bruște de temperatură

România traversează un episod de vreme instabilă, cu vânt puternic, ploi și variații bruște de temperatură. Meteorologii au emis un cod galben de vânt pentru aproximativ jumătate din țară, iar efectele s-au văzut încă de la primele ore ale dimineții, în special în sud și sud-est. Porturile de la Marea Neagră au fost închise temporar, după ce rafalele au început să se intensifice și să depășească limitele de siguranță pentru operațiunile navale.

Administrația Națională de Meteorologie transmite că instabilitatea se va menține și în următoarele zile. În sudul țării sunt așteptate precipitații slabe, iar în restul regiunilor se vor înregistra oscilații termice semnificative. În același timp, o masă de aer cald continuă să influențeze mediul atmosferic, menținând temperaturi peste media climatologică pentru această perioadă.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a explicat la Digi 24 că principala cauză a rafalelor este apropierea de marginea nordică a ciclonului Byron, un sistem care a afectat puternic Grecia în ultimele ore.

„Elementul cel mai important al evoluției vremii pentru perioada următoare, până spre sfârșitul zilei de sâmbătă, îl reprezintă intensificările vântului. Acestea sunt datorate faptului că ne aflăm la marginea nordică a evoluției ciclonului Byron, care a afectat astăzi în special Grecia. Noi suntem influențați mai puțin. Totuși, rafalele vântului sunt destul de importante și vor afecta acestea partea de sud a țării până spre sfârșitul zilei de mâine”, a explicat Florinela Georgescu.

Directorul ANM a precizat că ploile vor apărea tot în sud, dar nu vor avea o intensitate ridicată. „Precipitațiile vor fi și ele prezente tot în regiunile sudice, mai ales pe parcursul zilei de mâine. Vor fi însă în general slabe cantitativ, sub formă de ploaie, pentru că beneficiem încă de prezența unui aer cald, caracterizat de temperaturi cu mult mai ridicate decât ar fi firesc în această perioadă din an.”

Deși o masă de aer cald a dominat ultimele zile, o răcire temporară va afecta sudul și estul țării. Diferențele dintre regiuni rămân însă mari, iar contrastul termic se va simți puternic între Moldova, sudul Munteniei și zonele vestice.

„Totuși, o răcire treptată se va simți în partea de sud și de est a teritoriului, în special, pentru că dacă astăzi maximele au ajuns spre 15 grade, mâine probabil se vor încadra doar între 3 și 13 grade la nivelul întregii țări, cele mai coborâte valori în partea de nord a Moldovei, cele mai ridicate în regiunile vestice”, a precizat Georgescu.

Capitala se va încadra în același regim, cu valori apropiate de 7 grade în weekend. În vestul țării, vremea rămâne mai blândă, cu temperaturi care se apropie din nou de limitele normale pentru luna decembrie.

Conform ANM, diferențele între regiunile vestice și cele extracarpatice vor continua și duminică. În timp ce vestul va beneficia de temperaturi mai ridicate, sudul și estul se vor confrunta cu maxime reduse și vânt persistent.

„Și tot în partea de vest a țării va fi cel mai cald și pe parcursul zilei de duminică, în timp ce în regiunile extracarpatice, probabil maximele termice nu vor mai trece de 8-9 grade, o temperatură în jurul a 7 grade urmând să înregistrăm și la București mâine și poimâine”, a explicat directorul ANM.

ANM avertizează că acest comportament meteo – alternanță rapidă între încălziri și răciri – va continua. Interacțiunea dintre sistemele atmosferice din Oceanul Atlantic, Marea Mediterană și Marea Neagră determină o circulație instabilă, greu de stabilizat în această perioadă a anului.

„Vom rămâne cu acest regim de vreme schimbătoare, pentru că suntem într-o perioadă în care activitatea ciclonică atât din Marea Neagră, cât și din Mediterana, cât și din Oceanul Atlantic impun o circulație mai rapidă la nivelul continentului european”, a explicat Georgescu.

Cel mai important este ritmul rapid cu care aceste sisteme se succed. „Deci o vreme schimbătoare cam din trei în trei zile, astfel încât așteptăm ca de marți-miercuri să intrăm iarăși într-un proces de încălzire. Vom ajunge cu temperaturile la ceva similar cu ce am avut în ultimele zile.”

Meteorologul indică și o tendință mai largă, valabilă pentru următoarea lună. Indiferent de variațiile rapide din perioada imediată, media termică rămâne peste valorile climatologice obișnuite pentru sfârșit de decembrie și început de ianuarie.

„O perspectivă mai largă pentru următoarele 4 săptămâni arată că în primele zile ale anului 2026 ne-am putea situa, în medie, tot într-un regim termic peste normalul perioadei, într-un deficit de precipitații”, a explicat Florinela Georgescu.

Această tendință se aliniază cu observațiile meteorologice din ultimele luni, care indică o toamnă prelungită și absența, cel puțin pentru moment, a unor episoade severe de iarnă.