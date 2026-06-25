Fosta mare jucătoare de tenis Chris Evert a anunțat joi că boala cu care se luptă a recidivat din nou. Americanca, în vârstă de 71 de ani, diagnosticată cu cancer ovarian în ianuarie 2022 și confruntată cu o primă recidivă în decembrie 2023, a transmis că a fost deja operată și va începe chimioterapia în următoarele săptămâni, informează L'Equipe. Din acest motiv, ea nu va participa la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon și își va suspenda activitatea profesională pentru a se concentra asupra tratamentului.

Fosta lideră mondială și câștigătoare a 18 titluri de Mare Șlem la simplu a făcut anunțul pe rețelele de socializare, explicând că a aflat în weekendul trecut că boala a revenit.

„Întotdeauna am avut grijă să fiu deschisă şi sinceră în privinţa experienţei mele legate de sănătate.”

Cancerul ovarian i-a fost depistat pentru prima dată în ianuarie 2022, iar în decembrie 2023 a anunțat prima recidivă. Chris Evert a precizat că a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală, aceasta reprezentând primul pas al noului tratament.

„Am fost deja supusă unei intervenţii chirurgicale, primul pas în tratamentul şi recuperarea mea, şi voi începe chimioterapia în următoarele săptămâni. Prin urmare, nu voi participa la Wimbledon anul acesta şi îmi voi pune între paranteze angajamentele profesionale în următoarele luni pentru a mă concentra pe sănătatea mea”, a scris americanca.

În mesajul său, Chris Evert a vorbit și despre determinarea de a continua lupta cu boala.

„Cancerul ovarian este o boală necruţătoare, dar rămân optimistă şi hotărâtă să continui această luptă”, a scris fosta jucătoare, înainte de a mulțumi echipei medicale și persoanelor apropiate pentru sprijin.

Drama este cu atât mai mare cu cât sora sa mai mică, Jeanne Evert Dubin, a murit în februarie 2020, la vârsta de 62 de ani, din cauza aceleiași forme de cancer.

Printre primele reacții s-a numărat cea a Martinei Navratilova, una dintre cele mai mari rivale ale lui Chris Evert din anii 1970 și 1980. La rândul ei, fosta campioană a trecut printr-o luptă cu cancerul la gât și la sân în 2023.

„Prietena mea Chrissie este o adevărată campioană şi, ca atare, va învinge din nou acest monstru. Suntem cu toţii cu toată inima alături de tine şi ştim că vei trece din nou peste asta, fără cancer”, a comentat Martina Navratilova.