Politica Chișinăul sancționează noi colaboratori ai Moscovei. Dmitri Buimistru și Veaceslav Valico, pe lista neagră







Republica Moldova. Jurnalistul Dmitri Buimistru și activistul civic Veaceslav Valico, un apropiat a lui Veaceslav Platon, au fost incluși pe lista persoanelor sancționate la nivel național. Aceeștia sunt acuzați implicarea în operațiunile hibride desfășurate de Federația Rusă împotriva Republicii Moldova. Decizia a fost luată pe 29 august de Consiliul Interinstituțional de Supervizare. Direcție responsabiă de aplicarea măsurilor restrictive internaționale, a anunțat premierul Dorin Recean.

Potrivit șefului Guvernului, Dmitri Buimistru este vizat pentru manipularea coordonată a informațiilor prin intermediul unui canal creat în Rusia de Ilan Șor, iar Veaceslav Valico – pentru implicarea directă în operațiunile ruse de destabilizare și în activitățile hibride ale Moscovei.

„Persoanele și entitățile care subminează suveranitatea Republicii Moldova și participă la acțiunile de destabilizare în folosul Rusiei. De asemenea și grupărilor criminale sunt sancționate la nivel internațional și național”, a declarat premierul Dorin Recean.

Șeful Executivului a reamintit că, pe 28 august, Canada a anunțat sancțiuni împotriva a 16 persoane și două organizații. Printre care Irina Vlah și Victoria Furtună, pentru susținerea ingerințelor Rusiei în Republica Moldova prin colaborare cu gruparea criminală Șor.

„Instituțiile statului vor continua să-și facă datoria și să protejeze Republica Moldova de cei care se implică în acțiuni de destabilizare în scopul servirii intereselor Rusiei. Persoane care încearcă să submineze suveranitatea și procesele democratice ale Republicii Moldova”, a subliniat premierul.

Canada a impus noi restricții împotriva a 16 cetățeni moldoveni și a două entități „în legătură cu activitățile de interferență malignă ale Rusiei în Moldova. Lucru care se întâmplă înaintea alegerilor parlamentare din țară”, programate pentru 28 septembrie 2025.

Printre persoanele vizate se regăsesc bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată la șapte ani de închisoare în dosarul finanțării ilegale a fostului partid „Șor”. Președinta partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, președinta formațiunii „Inima Moldovei”, Irina Vlah, și liderul Partidului „Șansă”, Alexei Lungu.

De asemenea, pe lista sancțiunilor canadiene figurează deputații condamnați Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan. Cele două entități sancționate sunt Blocul „Victorie”, interzis la alegerile parlamentare din 28 septembrie. De asemenea și Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului”.

Persoanele și entitățile sancționate nu vor putea efectua tranzacții pe teritoriul Canadei sau cu cetățeni canadieni și vor avea activele înghețate. Totodată, acestora li se interzice accesul pe teritoriul Canadei.