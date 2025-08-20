Social Chinul vechi de 40 de ani a luat sfârșit pentru locuitorii din Capitală. Mai au de așteptat 12 ore







Compania Termoenergetica a anunțat miercuri că echipele sale au finalizat, în data de 19 august 2025, lucrările de reparație a conductei magistrale cu un diametru de 1.000 de milimetri și o vechime de aproape 40 de ani, susține News.ro.

Avaria s-a produs duminică seară, sub podul Mihai Bravu, la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, lăsând mii de blocuri din sectoarele 2, 3 și 4 ale Capitalei fără apă caldă.

Deși lucrările la conducta afectată s-au încheiat, reumplerea rețelei primare este un proces complex care poate dura până la 12 ore. Potrivit companiei, încărcarea instalației se face treptat pentru a evita noi defecțiuni.

„Procesul de încărcare depinde direct de starea de degradare a conductelor, precum şi de lungimea conductei magistrale care trebuie încărcată, în această situaţie aproximativ 100 de kilometri. Reumplerea reţelei se realizează treptat atât pe conducta de tur, cât și pe cea de retur, iar apoi se echilibrează hidraulic întregul sistem”, precizează Termoenergetica.

Reprezentanții companiei menționează că, având în vedere starea avansată de uzură a conductelor, presiunea este ridicată gradual pentru a evita o nouă fisurare sau spărtură.

Avaria produsă duminică a afectat zone extinse din sectoarele 2, 3 și 4. Mii de blocuri racordate la sistemul centralizat de termoficare au rămas fără apă caldă timp de trei zile.

Termoenergetica a transmis că echipele sunt „mobilizate permanent pentru reluarea furnizării agentului termic în condiţii de siguranţă, cât mai rapid” și și-a cerut scuze pentru disconfortul creat.

Rețeaua de termoficare a Capitalei se confruntă de mai mulți ani cu probleme structurale majore. O mare parte dintre conductele care transportă agentul termic au fost instalate în urmă cu 30-40 de ani, iar degradarea acestora a dus la creșterea numărului de avarii.

Datele oficiale ale Termoenergetica arată că în București există peste 1.000 de kilometri de rețea principală, iar aproape 40% din conducte au depășit durata de viață recomandată. În ultimii ani, compania a anunțat planuri de reabilitare etapizată, însă lucrările avansează lent din cauza costurilor ridicate.

Primăria Capitalei a precizat anterior că există un program multianual de investiții pentru modernizarea rețelei de termoficare, însă resursele financiare disponibile nu acoperă integral necesarul de reparații.

Pentru a limita astfel de situații, Termoenergetica colaborează cu administrația locală și cu Ministerul Energiei pentru accesarea fondurilor europene, vizând înlocuirea conductelor cu grad ridicat de uzură.