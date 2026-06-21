Cheloo, pe numele său real Cătălin Ștefan Ion, a rămas în atenția publică după incidentul petrecut vineri la Spitalul Municipal Câmpina, unde a fost imobilizat de polițiști și transportat ulterior pentru evaluări medicale.

La finalul verificărilor, Poliția Prahova a anunțat că nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională.

În contextul acestui episod, au reapărut în spațiul public informații despre o afecțiune despre care artistul a vorbit în trecut. Solistul trupei Paraziții a dezvăluit că suferă de daltonism, o tulburare a vederii care afectează percepția anumitor culori.

Cunoscut pentru stilul său direct și pentru cariera construită alături de trupa Paraziții, Cheloo a declarat în mai multe apariții publice că este daltonist și că întâmpină dificultăți în diferențierea culorilor roșu și verde.

Daltonismul, denumit medical tulburare a vederii cromatice, reprezintă incapacitatea de a distinge anumite culori sau nuanțe. Afecțiunea este de regulă moștenită genetic și apare mai frecvent la bărbați.

Persoanele afectate nu văd neapărat lumea în alb și negru, așa cum se crede adesea. În cele mai multe cazuri, ele întâmpină dificultăți în identificarea unor combinații de culori, în special roșu-verde, cea mai răspândită formă a afecțiunii.

Incidentul care l-a adus din nou pe artist în atenția publică s-a petrecut vineri, când acesta a ajuns la Spitalul Municipal Câmpina pentru îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Cheloo ar fi prezentat o leziune superficială în zona gâtului. La un moment dat, artistul ar fi încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul medicilor, fiind necesară intervenția polițiștilor.

Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie Voila pentru evaluare și supraveghere medicală.

După verificările efectuate în urma incidentului, Inspectoratul de Poliție Județean Prahova a transmis că nu au fost identificate fapte care să atragă răspunderea penală sau contravențională.

Astfel, artistul nu s-a ales cu acuzații în urma intervenției autorităților de la spital.

Anunțul poliției a venit după ce imaginile și informațiile legate de intervenția forțelor de ordine au generat numeroase reacții în mediul online și în presa locală.

Cheloo este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din muzica hip-hop românească și membru fondator al trupei Paraziții.

De-a lungul carierei sale, acesta a fost implicat în mai multe controverse care au atras atenția opiniei publice, însă rămâne una dintre figurile reprezentative ale genului în România.