Interpretul Ion Ștefan Cătălin, cunoscut publicului sub numele de scenă Cheloo, a fost protagonistul unui incident în cursul serii de joi, 18 iunie 2026, la o unitate medicală din județul Prahova. Potrivit unor surse medicale, acesta ar fi fost adus inițial la spitalul din Breaza, existând suspiciunea că s-ar fi aflat sub influența unor substanțe psihoactive.

Artistul prezenta o leziune superficială în zona gâtului, pe care și ar fi provocat-o singur, motiv pentru care a fost direcționat către o unitate de primiri urgențe pentru îngrijiri de specialitate.

În timp ce se afla în curtea Spitalului Municipal Câmpina, bărbatul ar fi încercat să părăsească incinta fără acordul cadrelor medicale și înainte de a primi îngrijirile necesare. În acel moment, echipajele de poliție au intervenit pentru a-l opri. Din cauza comportamentului agitat, acesta a fost imobilizat și încătușat de agenți, fiind ulterior condus în secția de urgențe.

După finalizarea evaluării medicale primare, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) l-a transportat pe artist la Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina, unde a rămas internat sub supraveghere de specialitate.

Poliția Municipiului Câmpina a fost sesizată oficial vineri, 19 iunie 2026, prin apel la numărul unic de urgență 112, de către personalul medical, cu privire la starea de agitație a pacientului. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au detaliat măsurile luate la fața locului:

„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că persoana în cauză a încercat să părăsească unitatea medicală fără acordul personalului de specialitate și înainte de finalizarea procedurilor medicale necesare. În vederea prevenirii producerii unor vătămări și pentru asigurarea siguranței persoanei și a celor din jur, polițiștii au intervenit conform competențelor legale, procedând la imobilizarea acesteia și facilitând acordarea îngrijirilor medicale necesare.”

Instituția a specificat, de asemenea, că în urma verificărilor preliminare efectuate de agenți la fața locului, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională. IPJ Prahova a mai transmis că acțiunea a avut ca scop exclusiv protejarea integrității fizice a persoanei în cauză și a celor din jur.