Monden Chef Bontea a descoperit un lac superb! Culmea: este în România







Se pare că, oriunde ar merge, Chef Sorin Bontea găsește mereu o modalitate de a-și urma pasiunea pentru pescuit. De data aceasta, vedeta de la „Chefi la Cuțite” a descoperit Lacul Beliș din județul Cluj și a împărtășit momentul cu fanii săi pe Facebook. Nu a amânat acerst moment, fiind cucerit de serenitatea locației

„Fac ce fac și tot la pescuit ajung, de data aceasta din caiac pe un lac superb”, a scris Bontea, postând și imagini care surprind liniștea și frumusețea locului.

Pentru Chef Bontea, pescuitul nu este doar un hobby, ci un mod de a se deconecta de agitația zilnică. Dacă în bucătărie e obișnuit cu ritm alert, competiție și presiune, pe apă totul se transformă: liniște, natură și timp pentru el însuși. De altfel, acesta nu este primul moment în care Bontea își arată dragostea pentru undiță – a mai fost văzut pescuind la mare, pe Dunăre și în alte colțuri pitorești ale României.

Nu este pentru prima dată când Chef Bontea vorbește despre pasiunea sa pentru pescuit. De-a lungul timpului, el a declarat în repetate rânduri că această activitate îl ajută să se deconecteze de la ritmul alert al televiziunii și al bucătăriei. Fie că merge la mare, la Dunăre sau, mai nou, pe lacurile din Ardeal, Bontea găsește în pescuit o modalitate de relaxare și echilibru.

Situat la aproape 1000 de metri altitudine, Lacul Beliș-Fântânele este o adevărată oază de liniște, înconjurată de păduri de conifere și de aer curat de munte. E locul ideal pentru caiac, plimbări pe apă sau, după cum demonstrează Chef Bontea, pentru câteva ore de pescuit relaxant. Bonus: în verile secetoase, ruinele vechiului sat Beliș, inundat în anii ’70, ies la suprafață și dau peisajului un farmec aparte.

Gestul lui Bontea de a împărtăși această experiență a stârnit multe reacții pozitive din partea fanilor, mulți dintre ei recomandându-i și alte destinații din Apuseni. În același timp, pentru cei care îl urmăresc, escapada lui poate fi o sursă de inspirație: câteva ore departe de oraș, într-un caiac pe un lac liniștit, pot fi exact ceea ce avem nevoie pentru a ne încărca bateriile.