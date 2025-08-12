Social Cetățenie română pentru ruși, contra bani. Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență







Republica Moldova. Doi bărbați au fost condamnați recent de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru trafic de influență. În perioada anilor 2016–2018, aceștia ar fi pretins și primit zeci de mii de euro de la cetățeni ai Federației Ruse în schimbul facilitării redobândirii cetățeniei române. Potrivit Procuraturii Anticorupție, veniturile ilegale obținute de cei doi din această „afacere” cu pașapoarte depășesc 170.000 de euro.

Procurorii au explicat că cei doi susțineau că dețin influență asupra funcționarilor publici de la Consulatul României din Odesa, precum și la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din București. Aceștia pretindeau sume mari de bani de la fiecare solicitant – câte 15.000 de euro pentru fiecare adult și câte 7.000 de euro pentru fiecare copil, în schimbul depunerii și examinării prioritare a dosarelor și pentru aprobarea ordinului de acordare a cetățeniei române.

Pentru facilitarea depunerii fără rând a Jurământului de credință față de Statul Român, taxa suplimentară varia între 1.500 și 1.700 de euro. Astfel, suma totală cerută de inculpați putea ajunge la valori considerabile pentru fiecare beneficiar.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, unul dintre inculpați era responsabil de identificarea potențialilor clienți și de transmiterea documentelor necesare celuilalt inculpat, care se ocupa de presupusa influență asupra funcționarilor consulari. Această divizare a sarcinilor făcea posibilă desfășurarea eficientă a activității ilegale.

Judecătoria Chișinău a decis condamnarea celor doi prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre ei a primit o pedeapsă de 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu suspendare, pe un termen de probă de 3 ani. Celălalt a fost condamnat la 7 ani și 6 luni, dintre care 3 ani și 9 luni cu suspendare, tot pe un termen de probă similar.

În plus, cei doi au fost privați de dreptul de a desfășura activități de consultanță privind obținerea actelor publice. Primul pentru o perioadă de 4 ani, iar celălalt pentru 5 ani. Amândoi au fost anunțați în căutare, urmând să fie reținuți și plasați în penitenciar.

Instanța a dispus confiscarea echivalentului sumelor obținute ilegal. 15.000 de euro de la primul inculpat și 50.000 de euro de la celălalt. De asemenea, s-a menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor acestora. Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.