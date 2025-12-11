Cetățenia Republicii Moldova se înăsprește. Stop temporar pentru cereri din Ucraina

Republica Moldova. Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina anunță suspendarea recepționării cererilor pentru cetățenie „pentru o perioadă nedeterminată”, începând cu 23 decembrie. Măsura intervine odată cu intrarea în vigoare a noii Legi privind cetățenia, care înăsprește procedurile și verificările pentru a preveni fraudele și tentativele de obținere ilegală a cetățeniei.

De la începutul invaziei Federației Ruse în Ucraina, peste 4.400 de cetățeni ucraineni au depus cereri pentru a obține cetățenia moldovenească. Până la sfârșitul lunii iulie 2025, 2.630 de persoane au primit oficial cetățenia, iar 2.843 au fost recunoscute ca cetățeni R. Moldova, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Migrație.

Noua lege elimină posibilitatea depunerii cererilor de dobândire a cetățeniei prin procurarea sau intermediari, pentru a preveni schemele de corupție. Solicitanții vor trebui să se prezinte personal fie la birourile Agenției Servicii Publice din Republica Moldova, fie la consulatele din străinătate. Întreaga procedură va fi filmată, iar imaginile vor fi arhivate.

Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate vor efectua verificări mult mai ample. De asemenea, solicitantul va putea fi invitat la un interviu pentru clarificarea unor aspecte care ridică semne de întrebare.

Persoanele aflate sub măsuri restrictive sau sancțiuni internaționale nu vor putea solicita cetățenia Republicii Moldova. Totodată, noua lege stabilește obligativitatea demonstrării cunoașterii limbii române, procedura urmând să fie stabilită de Guvern.

Noua lege cetățenia Republicii Moldova, care intră în vigoare pe 24 decembrie, înăsprește condițiile de acordare a cetățeniei, în vederea prevenirii și combaterii tentativelor privind obținerea frauduloasă a acesteia.

Potrivit Agenției Servicii Publice, doar în ultimii trei ani au fost identificate peste sau sută de tentative de a obține frauduloasă a cetățeniei prin acte falsificate sau prin prezentarea unor informații nereale.

