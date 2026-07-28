Cerul poate căpăta o nuanță verde înaintea unor furtuni severe, iar fenomenul este legat de modul în care lumina soarelui interacționează cu norii încărcați cu apă și gheață, potrivit specialiștilor în meteorologie, potrivit nssl.noaa.gov.

Deși această culoare neobișnuită este adesea asociată cu furtuni violente sau chiar cu tornade, ea nu reprezintă un semn sigur că un astfel de fenomen extrem se va produce.

Totuși, apariția unui cer verde indică, de regulă, existența unor nori de furtună foarte dezvoltați, capabili să producă ploi torențiale, grindină și rafale puternice de vânt.

În timpul zilei, lumina solară conține toate culorile spectrului. Atmosfera împrăștie mai eficient lumina albastră, motiv pentru care cerul apare, în mod normal, albastru.

În apropierea unei furtuni puternice, situația se schimbă. Norii de tip cumulonimbus pot atinge altitudini de peste 10-15 kilometri și conțin cantități foarte mari de picături de apă și cristale de gheață. Atunci când Soarele se află jos pe cer, în special spre seară, lumina roșiatică pătrunde prin partea inferioară a norilor.

În același timp, norii filtrează și împrăștie lumina într-un mod diferit față de condițiile obișnuite. Combinația dintre lumina albastră rămasă și lumina roșie provenită de la Soarele aflat aproape de orizont poate crea impresia unei nuanțe verzi.

Meteorologii explică faptul că cerul verde apare cel mai frecvent în cazul furtunilor foarte intense, care conțin cantități mari de apă și grindină.

Particulele de gheață și picăturile dense de apă modifică felul în care lumina este împrăștiată, accentuând nuanțele verzi observate de la sol. Din acest motiv, un cer verde poate indica faptul că furtuna are un potențial ridicat de a produce grindină de dimensiuni mari.

Totuși, nu toate furtunile cu grindină colorează cerul în verde, iar fenomenul poate apărea și în lipsa căderilor de grindină.

Există o credință populară potrivit căreia un cer verde anunță inevitabil o tornadă. Specialiștii spun însă că această legătură nu este confirmată științific.

Multe furtuni care produc tornade pot avea un aspect verzui, însă culoarea cerului nu este un indicator suficient pentru a anticipa apariția unei tornade. Formarea unei tornade depinde de factori atmosferici complecși, precum instabilitatea aerului, diferențele de temperatură și forfecarea vântului.

Prin urmare, un cer verde trebuie privit ca un semnal că se apropie o furtună severă, nu ca dovada că o tornadă este iminentă.

Dacă cerul capătă o nuanță verde și se apropie nori foarte întunecați, meteorologii recomandă să urmărești avertizările oficiale și să te adăpostești într-un loc sigur.

Furtunile asociate cu acest fenomen pot aduce ploi torențiale, descărcări electrice frecvente, rafale de vânt care depășesc 70-90 km/h și căderi de grindină. Evitarea deplasărilor și îndepărtarea de copaci sau structuri instabile reduc riscul de accidente.