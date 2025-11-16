Social

Cercetările disciplinare. Pe ce motiv pot pierde angajatorii procesele

Comentează știrea
Cercetările disciplinare. Pe ce motiv pot pierde angajatorii proceseleAngajați. Sursa foto: Pexels.com
Din cuprinsul articolului

Angajatorii trebuie să fie atenți atunci când fac o procedură disciplinară împotriva unui angajat la mai multe chestiuni. Una dintre ele este aplicarea unei sancțiuni pe măsura abaterii și trebuie să îi dea dreptul angajatului să se apare.

Angajatorii, misiune dificilă

În cazul unei cercetări disciplinare urmată de concediere, angajatorii trebuie să respecte anumite reguli. În caz contrat, angajații vor câștiga în instanță drepturile care le-au fost încălcate. Astfel, cei care au contracte de muncă trebuie să beneficieze de timp rezonabil pentru pregătirea apărării.

În general acesta este stabilit în funcție de complexitatea cazului. În cazul în care dorește angajatul poate apela la avocat pe perioada cercetării disciplinare pentru a fi ajutat. De asemenea și sindicatele pot veni în ajutorul acestuia, dacă li se cere. Dacă angajatul a contestat cercetarea disciplinară în instanță, magistrații sunt cei care pot decide asupra justificării perioadei în care angajatul se putea apăra.

Sancțiune disproporționată, anularea deciziei

De asemenea, instanțele sunt și cele care pot decide că sancțiunile disciplinare sunt disproporționale. Și drept urmare le pot înlocui cu unele mai puțin severe. Spre exemplu chiar dacă o abatere disciplinară este reală, ea nu impune de fiecare dată concedierea angajatului. Multe instanțe au considerat o astfel de măsură ca fiind una extremă, drept urmare au anulat-o.

Dezastru la Novorossiisk pentru Rusia. Imaginile surprinse din satelit arată pierderi majore
Dezastru la Novorossiisk pentru Rusia. Imaginile surprinse din satelit arată pierderi majore
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 noiembrie 2025. Corespondență 
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 noiembrie 2025. Corespondență 
angajati

angajati / sursa foto: dreamstime.com

Asta chiar și în contextul în care procedura disciplinară a fost făcută în mod legal. Proporționalitatea unor astfel de măsuri este prevăzută inclusiv de codul muncii. Mai exact de articolul 250 din acesta.

Ce trebuie să știe angajatorul

Acolo se stabilește că angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară, dar are în vedere mai multe aspecte esențiale. Împrejurările, gradul de vinovăție, consecințele, comportarea generală a angajatului și sancțiunile.

De asemenea dacă deciziile de sancționare au fost scrise superficial, atunci întreaga cercetare poate fi anulată. Practic aplicarea automată a celei mai dure sancțiuni nu este nici pe departe cea mai bună măsură pe care un angajator o poate lua.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:20 - Întâlnirea lui Bolojan cu afaceristul Bogos, văzută de Nicușor Dan: Nu a generat consecințe administrative
21:12 - Dezastru la Novorossiisk pentru Rusia. Imaginile surprinse din satelit arată pierderi majore
21:01 - FRF reclamă la FIFA incidentele de la Zenica. Scandări xenofobe, huiduieli la imn și evacuarea agresivă a suporterilo...
20:53 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 noiembrie 2025. Corespondență 
20:40 - Școala românească, în colaps financiar. Clădiri fără autorizație, iar profesorii părăsesc sistemul
20:32 - Nemții, sub asediul cerșetorilor români. Autoritățile sunt depășite de situație

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale