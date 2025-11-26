Cele mai populate orașe ale lumii. Tokyo pierde poziția de lider

Tokyo nu mai deține poziția de lider în clasamentul celor mai populate megaorașe ale lumii, orașul coborând pe locul al treilea, potrivit unui studiu recent. În prezent, Jakarta, capitala Indoneziei, ocupă primul loc și, conform estimărilor, îl va păstra până în 2050, când se așteaptă ca Dhaka, capitala Bangladeshului, să o devanseze, potrivit Sky News.

Numărul megaorașelor – localități cu peste 10 milioane de locuitori – a crescut spectaculos în ultimele decenii, arată studiul Organizației Națiunilor Unite. Dacă în 1975 existau doar opt astfel de centre urbane, până în 2025 numărul lor a ajuns la 33, majoritatea fiind concentrate în Asia, regiunea cu cea mai intensă dezvoltare urbană de pe glob.

Studiul, bazat pe cele mai recente estimări ale ONU și actualizat față de datele publicate în 2018, scoate în evidență creșterea accelerată a populației din marile orașe, un fenomen apărut relativ recent la scară globală. În 1950, traiul la oraș era o excepție, doar 20% din populația lumii locuind atunci într-un mediu urban.

Tokyo, care timp de zeci de ani a fost considerat cel mai populat oraș al planetei, a continuat să crească în ultimii 25 de ani. Chiar dacă 33,4 milioane de oameni numesc astăzi capitala Japoniei „acasă”, aceasta a fost devansată de Jakarta și Dhaka. Populația celor două metropole a avansat într-un ritm mult mai alert, ajungând să crească de peste cinci ori, respectiv de peste șapte ori mai rapid decât Tokyo din anul 2000 încoace.

În prezent, Jakarta se apropie de pragul de 42 de milioane de locuitori, iar Dhaka numără aproape 37 de milioane de persoane.

Proiecțiile arată că până în 2050, Dhaka ar putea ajunge la 52,1 milioane de locuitori, depășind Jakarta cu aproximativ 300.000. Tokyo, în schimb, ar urma să piardă în continuare poziții, ajungând până pe locul șapte în clasament, depășit de metropole precum Shanghai și New Delhi.

Deși estimările arată că numărul megaorașelor va urca de la 33 la 37 până în 2050, niciunul dintre noile centre urbane nu va apărea în Europa. Londra, Istanbul și Moscova vor rămâne singurele megaorașe ale continentului.

Potrivit estimărilor ONU, populația Londrei va crește cu aproape un milion și jumătate în deceniile următoare, ceea ce o va ajuta să își păstreze locul 33 în topul celor mai mari orașe ale lumii.

Cu toate acestea, capitala britanică va rămâne cel mai mic megaoraș din Europa. Istanbulul își va menține statutul de cea mai mare metropolă europeană, iar Moscova va continua să ocupe poziția a doua, la o distanță relativ mică.

Deși studiul are în vedere capitala britanică, aceasta ar fi o excepție. Majoritatea orașelor din Regatul Unit, precum Cardiff sau Inverness, urmează tendința globală de scădere a numărului de locuitori.

Documentul arată că, deși numărul orașelor din lume s-a dublat între 1975 și 2025, 96% dintre ele au sub un milion de locuitori. 81% dintre orașele lumii au o populație care nu depășește 250.000 de persoane, iar la nivel global, doar 45% dintre oameni trăiesc astăzi în orașe, în timp ce 36% locuiesc în localități mici, iar restul de 19% în zone rurale.