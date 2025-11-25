Românii merg mai mult la coafor, dar turismul și jocurile de noroc sunt în scădere, potrivit INS

Volumul cifrei de afaceri în serviciile prestate populației a înregistrat scăderi semnificative în primele nouă luni ale anului 2025, afectând sectoare precum turismul, restaurantele și jocurile de noroc, în timp ce serviciile de înfrumusețare au înregistrat creșteri notabile, arată datele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS).

Conform INS, activitatea de servicii de piață prestate populației, serie brută, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a înregistrat o cifră de afaceri cu 1,1% mai mică comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Reducerile au vizat în special activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor (-15%), jocurile de noroc și alte activități recreative (-3,4%), activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană (-1,1%) și activitățile hotelurilor și restaurantelor (-0,4%).

Singurele creșteri semnificative s-au înregistrat la serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare, care au înregistrat un plus de 11,1%.

Serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate arată o scădere totală de 1,7% pentru primele nouă luni ale anului 2025 comparativ cu perioada similară din 2024.

În luna septembrie 2025, volumul cifrei de afaceri, serie brută, a scăzut cu 7,5% față de luna august 2025. Cele mai afectate sectoare au fost agențiile turistice și tur-operatorii (-12,9%), hotelurile și restaurantele (-8,9%), serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare (-6,2%) și activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative (-3,4%).

În schimb, spălarea și curățarea uscată a articolelor textile și a produselor din blană a înregistrat o creștere de 11,5%.

Pe seria ajustată, ținând cont de zilele lucrătoare și sezonalitate, cifra de afaceri a crescut cu 4,7% în septembrie față de august 2025.

