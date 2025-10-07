Social

Cazinouri și păcănele, doar în stațiunile de interes turistic național - proiect

Cazinouri și păcănele, doar în stațiunile de interes turistic național - proiectJocuri de noroc. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Unitățile de jocuri de noroc, cum ar fi cazinourile, sunt dispersate excesiv la nivel național, după cum se arată într-o inițiativă legislativă. Prin acest proiect se încearcă organizarea acestora în scop economic și turistic în stațiunile de interes național.

Cazinouri la munte și la mare

Practic, în expunerea de motive se arată că atât cazinourile cât și unitățile de slot-machine sunt dispersate excesiv, dar degeaba. Mai exact acestea nu sunt exploatate nici economic nici turistic, așa cum ar trebui.

Așa că proiectul vrea să le mute în stațiunile turistice de interes național. Unul dintre scopuri este distribuirea acestor activități într-un mod strategic.

Oamenii cu venituri mici, suspuși la riscuri

Un alt scop este protejarea cetățenilor vulnerabili din perspectivă economică. Asta pentru că situația de acum generează dezechilibre pentru că oamenii cu venituri mici sunt supuși riscurilor financiare mari. În această nouă reglementare s-ar impune și mecanisme de protecție a cetățenilor cu resurse financiare limitate.

Jocuri de noroc

Jocuri de noroc. Sursa foto: Pixabay

Asta pentru că inclusiv costurile de acces în incinta acestor locații urmează să crească.  Dacă acest tip de jocuri vor ajunge în stațiunile turistice naționale, atunci se va crea o barieră geografică naturală, după cum susțin inițiatorii. Stațiunile turistice, mai spun ei, dispun de personal specializat care să monitorizeze jucătorii pentru a evita jocul compulsiv. De asemenea, acest tip de jocuri se va putea organiza și pe navele de agrement, conform acestui proiect. Asta pentru a se dezvolta turismul nautic.

56 de stațiuni turistice incluse în program

Cei care au făcut această inițiativă spun că urmează să fie incluse în program cele 56 de stațiuni turistice de interes național existente. De asemenea noua configurație geografică va stimula competiția bazată pe calitatea serviciilor și inovare. De asemenea ar urma să fie facilitată și dezvoltarea unor proiecte turistice care să atragă investiții străine.

Se estimează că impactul financiar va fi unul pozitiv pe termen lung. De altfel, această reformă ar urma să se realizeze gradual, astfel încât operatorii de jocuri de noroc să aibă timp.

