Cele mai norocoase animale din zodiacul chinezesc: multe oportunități și provocări în octombrie

În Anul Șarpelui, care a început de pe data de 29 ianuarie 2025 și se termină pe 16 februarie 2026, zodia care se bucură de cel mai mare noroc este chiar Șarpele. Totuși, datorită compatibilității cu această zodie, și alte semne din zodiacul chinezesc vor avea parte de o perioadă favorabilă în luna octombrie.

Zodiacul chinezesc indică faptul că Boul, Șarpele, Cocoșul, Șobolanul, Porcul și Calul se vor număra printre cele mai norocoase zodii ale lunii octombrie. În special, natura riguroasă și organizată a Cocoșului se armonizează bine cu trăsăturile Șarpelui. De asemenea, persoanele născute în anul Cocoșului pot avea parte de evoluții favorabile în carieră și în viața personală în această lună.

Energia debordantă a Boului rezonează bine cu caracteristicile Șarpelui, ceea ce poate duce la o perioadă echilibrată și eficientă. Potrivit astrologilor, luna octombrie vine cu un mix de șanse și provocări pentru toate semnele zodiacale chinezești.

Șobolan: Luna octombrie vine cu perspective promițătoare. Gândirea ta rapidă și ideile originale îți vor influența în mod pozitiv deciziile, deschizând noi drumuri în carieră. Este o perioadă favorabilă pentru inițiative profesionale și pentru a consolida legături valoroase atât la locul de muncă, cât și pe plan personal.

Bou: Te așteaptă o perioadă echilibrată și productivă, în care seriozitatea și efortul constant vor fi răsplătite. Evoluția profesională decurge într-un ritm sigur, iar armonia în relațiile personale contribuie la o stare generală de bine.

Tigru: Octombrie aduce unele provocări, dar acestea pot fi depășite cu răbdare și o strategie atentă. Munca dedicată și o atitudine pozitivă vor fi esențiale pentru a valorifica șansele ce apar și pentru a menține stabilitatea financiară. Concentrează-te pe progresul tău interior pentru a trece cu bine peste obstacole.

Iepure: Se conturează o lună bună, în care eforturile depuse până acum încep să dea roade. Rezultatele bune din sfera profesională contribuie la o mai bună organizare financiară și la decizii înțelepte privind cheltuielile. Totul pare să se alinieze în favoarea ta.

Dragon: Pentru nativii din Dragon, sfârșitul anului aduce energie pozitivă, reușite și stabilitate financiară. Eforturile depuse vor fi răsplătite, contribuind la o perioadă armonioasă și împlinită, mai ales în plan familial.

Șarpe: Șerpii ar putea întâmpina dificultăți în domeniul profesional și financiar. Totuși, o atitudine optimistă și flexibilitatea în fața obstacolelor vor favoriza depășirea acestora. Menținerea sănătății și evitarea negativității vor fi cheia succesului.

Cal: Ai parte de susținere astrală în carieră și viața personală. Farmecul personal te va ajuta să obții realizări profesionale și să atragi iubirea, conturând o lună plină de satisfacții.

Oaia: Succesul vine cu ușurință pentru tine în această perioadă. Vei avea parte de stabilitate financiară și recunoaștere profesională, fără a fi nevoie de eforturi excesive.

Maimuță: Pentru acești nativi urmează o lună echilibrată. Deși uneori puteți părea nesiguri sau prea încrezători, ambiția și inteligența vă vor ajuta să depășiți orice provocare. Veți atrage sprijin valoros, conexiuni noi și progres financiar.

Cocoș: Luna aceasta aduce oportunități excelente. Perseverența și munca voastră constantă vor fi răsplătite prin evoluții profesionale și câștiguri importante. Se anunță momente de succes și împlinire în plan personal.

Câine: Te poți aștepta la vești bune și avans financiar. Implicarea și seriozitatea ta vor contribui la realizări semnificative în muncă și în relații, oferindu-ți o lună liniștită și prosperă.

Mistrețul: Pentru acești nativi, octombrie poate aduce tensiuni în relațiile cu ceilalți. Păstrarea calmului și o abordare echilibrată vor fi esențiale pentru a menține armonia. Cu o atitudine pozitivă și focus pe soluții, vei depăși cu bine orice situație, potrivit express.co.uk.