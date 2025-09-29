Horoscopul lui Dom’ Profesor, 30 septembrie 2025. Supraviețuitorii

Pe 30 septembrie s-au născut Euripide, Pompei, Deborah Kerr, Michel Aoun, Hans Geiger, David Oistrah, Udo Jürgens, Monica Bellucci, Iuri Liubimov, Martina Hingis, Constantin I. Brătescu, Ion Vova, Elie Wiesel, Dem Rădulescu, Ricky Dandel, Teodora Enache, Martin Cazacu, Andreea Răducan, Marius Urzică.

Tradiţional: Berbecarii. Încă o zi în care se sărbătoresc lupii, în vechime erau hrăniţi ca să nu atace turmele în mişcare.

"Evenimentul Zilei" din 30 septembrie 1955 a fost accidentul mortal al actorului american James Byron Dean. "The Rebel Without Cause" era la volanul unei maşini de curse, un Porsche Spyder 550 şi se deplasa către Salinas, unde avea loc o cursă. Mecanicul lui l-a sfătuit să facă puţin antrenament pe drum, să se familiarizeze mai bine cu volanul.

După ce au luat amendă pe autostradă pentru exces de viteză, au luat-o pe drumul curselor 166/33, ajungând pe 466, astăzi 46. La intersecţia lui 46 cu 41 un Ford Tudor Coupe i-a taiat calea lui Dean. Accidentul nu a putut fi evitat şi a cauzat moartea lui James Dean şi rănirea gravă a mecanicului Wütherich.

James Dean nu a jucat decât în trei filme mari, dar a rămas mai celebru decât actori care au jucat în o sută de filme. Pentru că el nu a jucat decât un rol - rolul lui, al unui rebel imortal! A fost idolul unui tineret care se ridica împotriva sistemului. Astăzi uitat ca mai toate valorile importante.

Decât o sută de ani ca un cal care trage pentru sistem, mai bine douăzeci ca un leu care sfâşie viaţa cu colţii! Avea doar 24 de ani! Nu toţi vor să trăiască periculos şi să moară cu glorie. De fapt marea majoritate a oamenilor doreşte să supravieţuiască cu orice preţ.

În weekend am întâlnit în Vălenii de Munte, într-un supermarket, o pereche de supravieţuitori.

Ce sunt ”supravieţuitorii”? Cei care cred în teoria conspiraţiei care spune că Pământul va fi supus la un dezastru major, cât de curând!

Şi ei iau toate măsurile posibile ca să supravieţuiască, cât mai mult timp posibil, catastrofei aşteptate. Este un pic adventist, se bazează pe teoria “Evenimentului” dar este altceva, mai complicat, mai tehnologic... mai altfel!

Perechea de supravieţuitori mi-a atras atenţia pentru că a pus în căruciorul de cumpărături un box de conserve, 100 bucăţi, mai deosebite, 97% carne de curcan, cu puţin conservant şi E-uri. Valabilitate 2031!

Mi-au surprins privirea, apoi au început să şuşotească între ei. Doar nu am apărut zece ani, degeaba, la televizor, aproape în fiecare zi! Aşa că bărbatul îmi spune cu fereală: “Sunteţi dom’ profesor, nu? Vă mai citesc pe EVZ!”. Mulţumesc că m-au recunoscut şi îi întreb de ce cumpără sute de conserve.

Cei doi se uită unul la altul apoi mă invită, dacă am timp, să le urmez maşina, o furgonetă foarte dichisită, ”Toyota Hilux” cea mai rezistentă mașină din lume. Am promis că nu o să fac public numele lor şi locul unde este “adăpostul”.

O să mă gândesc bine, dacă este bine, sau nu, să vă povestesc ce mi s-a spus și ceea ce am văzut. Nu vreau să sperii lumea, sau să lansez o modă!

Legea conflictului de interese: Petr Pavel se întâlnește cu liderul opoziției, Andrej Babiš

Președintele Petr Pavel (în fotografia din titlu) s-a întâlnit luni dimineață cu liderul mișcării de opoziție ANO, Andrej Babiš. I-a cerut, printre altele, să clarifice cum intenționează să respecte cerințele Legii privind conflictul de interese dacă ar forma un guvern după alegeri. Președintele anunțase că se va întâlni pe această temă în urmă cu aproximativ două săptămâni și nu are în plan alte întâlniri cu liderii altor partide înainte de alegeri, care vor avea loc vinerea și sâmbăta aceasta.

Unii experți juridici sunt de acord că legea îl împiedică pe Andrej Babiš să devină prim-ministru dacă nu își vinde compania alimentară, Agrofert. Liderul mișcării a declarat agenției cehe de știri ČTK la mijlocul lunii septembrie că, dacă cetățenii ar avea încredere în mișcare, totul s-ar rezolva în conformitate cu legea.

Câștigătorul Premiului Václav Havel din acest an este jurnalistul și activistul ucrainean Maksym Butkevych, a anunțat luni președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Theodoros Rusopoulos. Eliberat în octombrie 2024 după doi ani de captivitate în Rusia, Maksym Butkevych a putut să-și primească premiul personal. Ceilalți doi finaliști au fost jurnalista Mzia Amaglobeli din Georgia și jurnalistul azer Ulvi Hasanli.

Premiul Václav Havel pentru Drepturile Omului este acordat anual de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), în parteneriat cu Biblioteca Václav Havel și Fundația Charter 77. Acesta constă într-o sumă de 60.000 de euro, un trofeu și o diplomă.

Ambasada Cehiei la Moscova, vizată de graffiti și texte insultătoare în limba cehă

Duminică noapte, Ambasada Cehiei la Moscova a fost atacată de indivizi care au vopsit clădirea cu limbaj ceh ofensator și graffiti similare. Se presupune că terenul Ambasadei Cehe este păzit de personal de securitate rus, care se pare că nu a reușit să-i oprească pe atacatori.

„(…) Ambasadorul Daniel Koštoval va înmâna personal o notă de protest Ministerului [rus de Externe]. Vom solicita informații despre cei arestați și despăgubiri pentru pagubele materiale. Fiecare stat trebuie să asigure protecția diplomaților și securitatea misiunilor diplomatice. Acest atac este inacceptabil”, a reacționat ministrul ceh de Externe, Jan Lipavský (Spolu).

Daniel Koštoval a preluat funcția de ambasador ceh în Rusia în iunie anul trecut, după ce predecesorul său, Vítězslav Pivoňka, a fost rechemat cu un an mai devreme. Relațiile dintre Rusia și Republica Cehă sunt de mult timp tensionate, în special de la invazia Ucrainei de către Moscova.

Filmul regizoarei poloneze Agnieszka Holland, Franz, o colaborare cu Republica Cehă, a câștigat patru premii, inclusiv Leul de Argint pentru cel mai bun film, la cea de-a 50-a ediție a Festivalului de Film de la Gdynia din Polonia. Premiul pentru cel mai bun actor i-a fost acordat actorului german Idan Weiss pentru interpretarea lui Franz Kafka, cea mai bună imagine i-a revenit cameramanului polonez Tomasz Naumiuk, iar cel mai bun machiaj artistei de machiaj cehe Gabriela Poláková.

„Actorul nostru care îl interpretează pe Franz, Idan Weiss, este un miracol care se întâmplă rareori. Probabil a fost al treilea actor pe care l-am întâlnit în timpul procesului de casting și am simțit cu toții imediat că este vorba de el. Nu doar datorită aspectului său, ci și pentru că reprezintă generația actuală”, a spus Agnieszka Holland după festival. Tomasz Naumiuk a colaborat anterior cu regizoarea la filmele sale Umbra lui Stalin și Granița verde.

Caiacistul ceh Jakub Krejčí a câștigat medalia de bronz la proba de contratimp de caiac-cros la Campionatele Mondiale de la Penrith, Australia. În cursa de deschidere de luni, el a terminat în spatele spaniolului David Llorente și al britanicului Joseph Clarke, aducând astfel echipei cehe prima medalie.

Compatriotul său, Matyáš Novák, a terminat pe locul cinci la această disciplină, care servește și drept calificare pentru probele olimpice de caiac-cros.

Alegerile parlamentare încep vinerea aceasta în Republica Cehă, fostul prim-ministru Andrej Babiš fiind favorit clar. Acest interviu cu Lukáš Macek, cercetător la Institutul Jacques Delors, va discuta, printre altele, potențialele consecințe ale alegerilor asupra politicii externe cehe, rolul pe care l-ar putea juca președintele Petr Pavel și percepția în străinătate asupra unei posibile reveniri la putere a liderului miliardar, a cărui mișcare ANO s-a mutat de la grupul Renew din Parlamentul European la grupul Patriots for Europe, care include și europarlamentari din partidele lui Marine Le Pen și Viktor Orbán.

V-am obișnuit cu știrile mele din V4. Nu prea sunt în presa română, nu înțeleg de ce…

Totuși o să vă mai spun să aveți speranță, doar mâine este , în definitiv, o altă zi !

BERBEC Astăzi spune ce ai de spus, nu mai ţine în tine frustrarea şi decepţia. Într-o lume în care fiecare îşi vede numai de egoismul lui patetic, trebuie să-ţi anunţi sus şi tare interesele tale! Din nou o zi favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care le afli. Astăzi, în urma unei discuţii de la serviciu realizezi că stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveşte cu visele tale. Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc poate o să ajungi unde iti doresti.

TAUR Conjunctura îţi indică să nu te repezi să acţionezi, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lămuri. O zi fără probleme, pentru că nu ai de ce să te temi, situaţia pare a fi sub control! Seară mai romantică, poate culturală, poate acasă, poate la un spectacol. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba - rezolvarea nu stă în puterea ta. Nu te mai chinui, te întrebi degeaba ce să faci!

GEMENI Aspecte benefice sunt in cumpănă cu cuadraturi nefavorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente negative. Astăzi nu aborda lucruri importante, pe care nu le poţi rezolva singur. Treci printr-o perioadă de oboseală cronică, urmare eforturilor făcute. Sfatul stelelor e să-ţi oferi o pauză, nu te îngriji de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale.

RAC Nu ştii ce să faci, ce decizie să iei. Toamnă monocordă, dar încă frumoasă este de vină! Un telefon îţi dă unele speranţe, dar nu te grăbi, fii prudent! O promisiune nu este o garanţie! Dimineaţa zilei este foarte dinamică, perioadă în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei noi. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate.

LEU Justificările, motivaţiile, chiar scuzele îţi par de prisos. Iar s-au folosit de tine, de generozitatea ta, iar te-au păcălit. Cine? Nişte amărâte de maimuţe! Azi cântăreşte-ţi bine vorbele. O zi perfectă ca să faci planuri de viitor şi să iei deciziile necesare. Pe total o zi activă, poate chiar prea activă, aşa că trebuie să eviţi graba şi nerăbdarea. Lucrările s-au aglomerat din nou, ai mult de munca şi niciun chef.

FECIOARA Astăzi eşti în defensivă, dar nu cu spatele la perete. Mai ai suficient spaţiu de manevră şi strategii de folosit. Ascultă-ţi vocea interioară şi fă lucrurile aşa cum trebuie, cu profesionalism! Ziua regăsirilor! Fie o persoană pe care nu ai văzut-o de mult timp, fie regăseşti un obiect care înseamnă ceva pentru tine, fie îţi aminteşti de o trăire, ceva care îţi încălzeşte sufletul!

BALANŢA Poţi să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva, în probleme de muncă, de serviciu. Eşti pe drumul cel bun, trebuie să laşi comoditatea şi probabil că vei reuşi ce ţi-ai propus. Noi idei par să se contureze. Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, cu partenerul, cu vorbe multe la o cină veselă şi sănătoasă.

SCORPION Eşti în plin proces de schimbare, de reaşezare a valorilor tale. Totul pare amestecat şi greu de rezolvat. Nu încerca să o iei pe scurtătură, să nu dai importanţă problemelor tale imediate! Astăzi poţi să prevalezi printr-o mai bună organizare, dar şi prin odihnă suficientă. Poţi folosi această zi de luni ca să-ţi faci un bilanţ al lucrurilor pe care le ai de făcut. S-ar putea să ai nevoie de ajutor calificat!

SĂGETĂTOR Realizezi că eşti înconjurat de situaţii proaste şi de persoane fără randament. Încerci din toate puterile să-i motivezi pe cei din jurul tău, să-i faci să-şi merite salariile, dar, degeaba! Mercur, relativ bine aspectat, te ajută să-ţi focalizezi atenţia către o lista de prioritaţi şi să comunici decent fiecăruia ce are de făcut, ca să nu se mai intre în obişnuita criză de timp. Ca să rezolvi conflictul sentimental şi să aplanezi bârfele pe seama ta, trebuie să apelezi la un intermediar neutru, dar bine intenţionat.

CAPRICORN Eşti prea tensionat, te gândeşti prea mult, ai subiecte care te obsedează şi nu-ţi lasă liniştea în pace. Încearcă să te relaxezi după program. Poate masaj, sauna, sau o seară de dans? Atenţie la o posibilă dispută în familie, la serviciu sau cu partenerul de viaţa. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă şi rupe contactul, cum se zice in armată. Uneori te inşeli în privinţa oamenilor, pentru că iţi faci păreri preconcepute. Şi, pentru Numele lui Dumnezeu, nu mai mânca toate prostiile în oraş!

VĂRSĂTOR Ceva neprevăzut. Trebuie să munceşti în plus la serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară eşti obosit, dar mulţumit. Astăzi nu lua zvonurile drept certitudini. Ai răbdare! Hârtiile semnate astăzi pot fi mai târziu lovite rapid de nulitate, deci nu semna contracte de cablu, donatii pentru nu-ştiu-ce-chestie, convocatorul pentru şedinta de bloc, împrumuturi la bancă! Nu mai da sfaturi, mai ales la serviciu, daca nu ţi se cer şi nu mai vorbi atâta numai despre tine. O parte dintre prietenii tăi te gaseşte obositor si incepe să te ocoleasca!

PEŞTI Nu mai vrei să-ţi iei singur răspunderi, să iei tot tu decizii importante, dar eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole ridicate de inamici sau potenţialii ostili. Revino la datele de bază, lasă imaginaţia pe altă dată, sunt chestiuni serioase. O masă de prânz obişnuită, dar ceva mai insufleţită. Urmată de o după amiază monotonă în care te uiţi la televizor şi nu vezi nimic. Nimic notabil, nimic memorabil, nimic important. Cum să nu fii frustrat?