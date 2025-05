EVZ Special Cele mai mari greșeli din campania electorală. Analiza consultantului politic Cristian Hrițuc. Video







A avut loc o nouă ediție a podcastului „Esențial” pe canalul de Youtube „Hai România”. Consultantul politic Cristian Hrițuc a fost invitatul special al acestei emisiuni dedicate analizării politicii interne la zi. Cristian are o experiență vastă. Acesta a ocupat funcția de consilier prezidențial în mandat lui Traian Băsescu.

Discuția moderată de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, s-a axat pe teme importante pentru români. Specialistul a evidențiat care este cel mai potrivit candidat la momentul actual pentru funcția de președinte al României. De asemenea, Cristian Hrițuc a vorbit și despre greșelile pe care candidații prezidențial le-am făcut în timpul campaniei prezidențiale.

Greșeli în campania electorală

În cadrul podcastului, specialistul a analizat momentele care le-am adus plusuri și minusuri candidaților în timpul campaniei electorale pentru prezidențiale. Acesta a vorbit despre situația principalilor candidați.

„La Ponta ai fi tentat să zici situația cu Belgrad, deși nu l-a costat atât de mult. Din punctul meu de vedere, a fost o greșeală pentru experiența lui, dar a fost băiat foarte deștept. A reușit să depășească hopul acesta. A reușit și partea cu biserica în noaptea de Înviere. La prima vedere, ai putea spune că a fost aia a fost o o greșeală care putea să-l coste în rândul primarilor PSD. Dar nu l-a costat mult, a jucat-o bine după”, a explicat invitatul.

Expertul a precizat că unul dintre lucrurile bune la campania lui Ponta îl reprezintă conceptul pe care l-a numit „președinte-premier”. „Ponta are acest concept președinte-premier. Adică îl ajută punctarea calităților și folosirea expertizei de premier. Mai ales că vorbim de o criză economică care se anunță la orizont. Faptul că stă în discursul acesta și îl atacă pe Ciolacu, cel puțin arată PSD-iștilor că este cel mai bun. Ponta cu abordările lui că a introdus patriotism economic. Reușește să se situeze peste ceilalți, să vină să vorbească despre niște soluții concrete, lucruri pe care nu o să le vezi la ce la ceilalți, adică punctează anumite măsuri bune. Eu spun că asta va conta foarte mult”, a spus Cristian Hrițuc.

Declarații controversate

Potrivit invitatului, cea mai mare greșeală a lui Crin Antonescu în campania electorală a fost aruncarea unor declarații care pot fi considerate controversate. „Poate cea mai mare gafă a lui Crin Antonescu a fost legată de dealerii de droguri. Asta nu merge cu electoratul suveranist. Este o declarație puțin hazardată. O altă greșeală mică a fost la început. A pendulat mai mult spre Trump și mai puțin spre UE, dar și-a revenit pe parcurs”, a spus consilierul politic.

O parte bună a campaniei sale ține de faptul că reușește să se distanțeze ca imagine de actuala guvernare. „Crin Antonescu are cel mai mare pietroi legat de de picior, îl are pe Ciolacu și are o guvernare PSD-PNL. 70 % dintre români sunt supărați pe această guvernare. Crin Antonescu reușește tocmai pentru că e un bun politician să nu fie total acolo cu ei. Reușește tot timpul și în dezbateri să iasă frumos atât cât se poate, dar are spațiu mare de manevră. În cazul altul candidat, poate ar fi fost mai mult tras în jos de pietroiul de moară”, a adăugat Cristian.

Asociere și planuri

Invitatul a explicat că onestitatea este unul dintre punctele forte ale lui Nicușor Dan. „Nicușor Dan are o campanie bună pentru că a mers cu expresia aia <onest>, pentru că de bine, de rău, el în percepția publică este cel mai onest dintre toți ceilalți. A fost o mișcare bună în campanie, față de Simion care vine și zice vă dau case cu 35.000 EUR, după care zice v-am păcălit, a fost o strategie de marketing”, a explicat consilierul politic.

Cristian Hrițuc a precizat că o gafă făcută de Nicușor Dan în campania electorală a fost asocierea cu Klaus Iohannis, care nu este bine văzut de români. „O gafă a fost cea cu Iohannis, dar eu acolo i-am văzut onestitatea. Nicușor Dan a spus o chestie foarte bune, dar care nu putea fi spusă în public. A spus că dacă ar fi acum președinte, l-ar lua pe Iohannis lângă el pentru că are încă ușile deschise la liderii străini. Este prost văzut Iohannis, dar el în plan extern era respectat printre șefii de state”, a spus expertul.

Duplicitate în declarații

Specialistul a povestit că cea mai mare gafă a lui George Simion în campania electorală a ținut de realizarea unor declarații cu privire la Republica Moldova.

„Cea mai rea gafă îți arată duplicitatea, ipocrizia și necinstea lui Simion. El s-a afirmat ca un luptător pentru unirea cu Basarabia, ca un om care iubește Republica Moldova cel mai mult. După ce a văzut că acolo nu a luat voturi, a schimbat discursul. Într-o conferință de presă a fost întrebat de către un ziarist ce ar face dacă Republica Moldova ar fi atacată de Rusia. El a zis nimic, nu aș angrena România în acest conflict. În Republica Moldova sunt acum un milion de români. Nu poți să zici că abandonezi Republica Moldova și românii de acolo. Putea să zică nu vom ajunge niciodată la un scenariu de genul acesta, voi face tot posibilul. Dacă avem informații, voi face tot posibilul, voi cere sprijinul lui Trump. Avea multe variante de răspuns. Eu cred că a vrut să puncteze puțin și pentru Moscova aici. A vrut să arate o anume deschidere”, a spus Cristian Hrițuc.

Un lucru bun din campania electorală a lui Simion este faptul că nu se afișează public prea mult și își concentrează acțiune pe TikTok. Acest lucru ajută la evitarea unor greșeli, gafe sau atacuri.

Întregul podcast poate fi vizionat AICI .