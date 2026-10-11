Utilizarea malițioasă a inteligenței artificiale (AI) și izbucnirea unui conflict nuclear se numără printre cele mai grave amenințări la adresa umanității în următorii 75 de ani, susține o evaluare realizată de Comisia Lancet privind amenințările globale la adresa sănătății în secolul XXI. Experții recunosc că aceste scenarii apocaliptice au o probabilitate redusă, dar susțin că ar putea provoca dispariția speciei umane.

Raportul identifică ceea ce consideră a fi 17 amenințări majore, de la criza climatică și poluarea aerului până la malnutriția copiilor, pandemiile naturale și reducerea ajutorului internațional.

Autorii acestor profeții apocaliptice puțin probabile, după cum ei înșiși recunosc, susțin că riscurile sunt interconectate și trebuie abordate prin măsuri coordonate, existând soluții pentru limitarea impactului fiecăruia.

În cazul inteligenței artificiale, una dintre preocupări este folosirea tehnologiei pentru dezvoltarea unor arme biologice. În scenariul unui război nuclear, efectele ar putea depăși distrugerile provocate direct de explozii.

Particulele eliberate în atmosferă ar putea bloca o parte din lumina solară, afectând agricultura și provocând o foamete de amploare.

Evaluarea a fost realizată de 35 de experți, care au estimat impactul amenințărilor prin intermediul indicatorului DALY, ce măsoară anii de viață sănătoasă pierduți din cauza bolilor, dizabilităților și deceselor premature.

Printre celelalte riscuri considerate catastrofale se numără rezistența la antimicrobiene, obezitatea, consumul excesiv de alcool, hipertensiunea, problemele de sănătate mintală, conflictele armate și inegalitatea veniturilor.

Raportul susține și că reducerea ajutorului internațional pentru sănătate ar avea un efect negativ. O scădere drastică a finanțării ar putea provoca pierderea a până la 1,5 miliarde de ani de viață sănătoasă până în 2100, aproape 70% din acest impact fiind concentrat în Africa Subsahariană.

În schimb, limitarea încălzirii globale la aproximativ 1,8 grade Celsius, în locul unui scenariu de 4,4 grade, ar putea preveni pierderea a 1,89 miliarde de ani de viață sănătoasă, susțin cei din Comisia Lancet.

Christopher Murray, copreședintele comisiei, a declarat că deciziile luate în prezent vor influența sănătatea generațiilor viitoare. Experții cer guvernelor să investească mai mulți bani publici în prevenție, inovație tehnologică și sisteme de sănătate mai rezistente.

Concluziile urmează să fie prezentate la Summitul Mondial al Sănătății de la Berlin, iar evaluarea va fi actualizată anual pentru a include date noi și riscuri emergente.