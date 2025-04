Monden Cel mai vizionat videoclip pe TikTok. Nimeni nu-i înțelege succesul







Un simplu videoclip, cu un ecran negru, a adunat mai mult de 3,6 miliarde de vizualizări pe TikTok în doi ani. Videoclioul a fost postat online pe 7 iunie 2023. Durează doar câteva secunde. În postare este doar o imagine neagră care se reia automat de la început odată ce videoclipul s-a terminat.

Cel mai vizionat videoclip de pe TikTok

Utilizatorii s-au uitat la acest videoclip de nenumărate ori pentru că nu au înțeles de ce apare doar o imagine neagră și ce a vrut să arate cel care l-a postat.

Înainte, influencerul Zach King deținea recordul pentru cel mai vizionat videoclip, dar totul s-a schimbat când a apărut acest videoclip cu o banală imagine neagră. Videoclipul său, care îl arată zburând pe o mătură ca un vrăjitor datorită unui efect optic inteligent, se află acum pe locul al doilea, cu 2,3 miliarde de vizualizări.

Utilizatorii nu își explică cum videoclipul cu un ecran negru a ajuns cel mai urmărit de pe TikTok. . ”3,7 miliarde de vizualizări pentru un ecran negru, asta e o nebunie”, a scris unul dintre ei. „De ce are acest videoclip atât de multe vizualizări?”, a întrebat altul.

Cel mai apreciat videoclip de pe TikTok

Cu toate acestea, videoclipul cu imagine neagră are doar 1,1 milioane de aprecieri. Creatoarea de conținut Bella Poarch deține cel mai apreciat videoclip de pe aplicație. Clipul ei în care face playback la melodia M to the B a lui Millie B a adunat peste 69,8 milioane de aprecieri.

Cele mai noi trenduri de pe platformă

Pe TikTok apar des și numeroase trenduri. Recent, o gustare a devenit mai populară decât ciocalata Dubai. Este vorba de Lemon Snack, niște mini-lămâi pe care le poți mânca cu tot cu coajă, direct din palmă.

Fructul din spatele fenomenului este un hibrid între lime și kumquat, care măsoară doar 2 – 4 cm. Acesta are coaja subțire și comestibilă, iar pulpa este suculentă și ușor acrișoară. Și o combinație surprinzătoare de ciocolată, vată de zahăr turcească și cremă de cocos a devenit populară pe platformade socializare TikTok.

Rețeta, cunoscută sub numele de Angel Hair Ciocolata, a atras milioane de vizualizări. Acest desert este asemănător cu ciocolata Dubai.