Cel mai scump buchet pentru Valentine’s Day costă cât o mașină. Ce are atât de special

Cu puțin timp înainte de Valentine’s Day, domnii intră în febra pregătirilor și caută darul care să le aducă zâmbetul pe chip partenerelor. Dacă în trecut lucrurile erau mai simple, iar bijuteriile sau un bucher de flori erau suficiente pentru a marca momentul, astăzi așteptările au crescut, iar gesturile tind să fie tot mai spectaculoase. În Capitală, o florărie a dus ideea de cadou romantic la un nivel greu de ignorat. Cel mai extravagant aranjament floral din ofertă ajunge la 19.000 de lei, o sumă care echivalează cu prețul unei mașini second-hand.

Nu este vorba doar despre numărul impresionant de trandafiri, ci despre întreaga experiență construită în jurul buchetului, de la selecția atentă a florilor până la modul în care este prezentat și livrat.

Conform descrierii, fiecare fir este ales cu grijă, astfel încât aspectul final să fie impecabil, iar impactul vizual să fie pe măsura prețului. Buchetul nu mai este doar un gest simbolic, ci devine un mod de a spune „te iubesc” într-o manieră care să nu treacă neobservată.

La polul opus, există și variante accesibile, care pot transmite același mesaj fără a pune presiune pe buget. Un buchet simplu de lalele sau frezii, ales cu grijă, poate avea un farmec aparte și poate spune la fel de mult ca un aranjament spectaculos.

Pe alte site-uri care oferă serviciul de livrare, buchet de 15 frezii cu verdeață poate ajunge la 195 de lei, iar un buchet cu același număr de lalele roz costă 150 de lei.

Mulți îndrăgostiți preferă să cumpere buchetele din supermarketuri, unde prețul pornește de la 25-30 de lei.

Cutii cu praline fine, o felicitare scrisă de mână sau un album cu fotografii din momentele importante ale relației sunt gesturi care cântăresc prin emoție, nu prin preț. Mulți aleg și mici cadouri simbolice, precum o cană personalizată, o carte cu o dedicație sau un obiect care are o semnificație specială pentru cuplu.

De asemenea, o cină pregătită acasă, o surpriză organizată discret sau o plimbare într-un loc drag pot transforma ziua într-una memorabilă, fără costuri mari.