Cel mai ciudat hotel din lume. Turiștii dormi într-un sicriu

Într-o stradă liniștită din cartierul Wilmersdorf, Berlin ascunde un hotel care sfidează orice convenție: Propeller Island City Lodge. La prima vedere, clădirea seamănă cu un bloc obișnuit de apartamente vechi, dar interiorul său te introduce într-o lume bizară și fascinantă, unde somnul nu se mai desfășoară într-un pat tradițional, ci într-un sicriu, potrivit top10berlin.com.

Hotelul este creația artistului german Lars Stroschen, care și-a transformat pasiunea pentru artă și muzică într-o experiență de cazare cu totul neobișnuită. Filosofia lui este clară: fiecare cameră trebuie să fie unică și să provoace percepțiile vizitatorului. Niciun mobilier nu este standard; fiecare piesă este construită manual, cu atenție la detaliu, pentru a crea o atmosferă memorabilă.

Cea mai cunoscută și discutată cameră a hotelului este Gruft, un spațiu inspirat din estetica gotică și criptelor. Aici, sicriile înlocuiesc patul, fiind căptușite cu catifea roșie și poziționate astfel încât să creeze o senzație de siguranță și intimitate. Lumina difuză și decorațiunile întunecate sporesc misterul, oferind senzația că te-ai cufundat într-o criptă.

Cei curajoși care aleg aceste camere raportează o experiență aproape ritualică: senzația de închidere și de izolare completează atmosfera hotelului, iar liniștea aproape totală ajută la relaxare într-un mod complet diferit de orice dormitor obișnuit. Fiecare sicriu este proiectat ergonomic, astfel încât confortul să nu fie compromis, deși conceptul poate părea inițial înfricoșător.

Nu e doar designul vizual cel care impresionează. Fiecare cameră cu sicriu beneficiază de un fundal sonor special creat de Lars Stroschen: sunete ambientale, muzică experimentală sau tonuri care sporesc senzația de imersiune. Aceste detalii auditive transformă o noapte obișnuită într-o experiență multisenzorială, accentuând senzația de mister și de neobișnuit.

Gruft nu este singura cameră cu sicriu. Turiștii au mai multe variante:

The Coffin Room – fiecare oaspete are propriul sicriu încorporat în mobilierul camerei, într-un spațiu decorat cu tablouri gotice și iluminat cu lumini calde.

Cryptic Suite – două sicriuri dispuse în paralel, cu pereți negri și un mic labirint subteran care poate fi explorat pentru a adăuga o doză de aventură nopții.

Red Velvet Coffin – sicriul căptușit cu catifea roșie, însoțit de oglinzi care multiplică imaginea și creează efecte vizuale bizare, perfecte pentru cei care caută senzații intense.

Fiecare cameră cu sicriu nu este doar un loc pentru dormit: este o instalație de artă pe care vizitatorul o experimentează direct, o provocare pentru percepția spațiului și un test al confortului în condiții neobișnuite.

Oaspeții care aleg camerele cu sicriu povestesc că senzația este greu de comparat cu cea dintr-un hotel obișnuit. Închizi capacul metaforic al lumii exterioare, te afunzi într-un spațiu intim și unic și trăiești o experiență care combină curiozitatea, teama și fascinația. Pentru mulți, este prima dată când somnul într-un sicriu nu este asociat cu groază, ci cu artă și experiment.

Chiar dacă hotelul nu oferă facilități moderne precum spa sau room service, unicitatea experienței atrage vizitatori din întreaga lume. Berlinul, oraș deja recunoscut pentru spiritul său artistic și experimental, devine astfel gazda unui loc în care conceptul de „cazare” este reinterpretat complet.

Propeller Island City Lodge este frecvent menționat în ghidurile internaționale de turism drept un exemplu de design radical și excentric.

Vizitatorii descriu hotelul ca pe un muzeu interactiv, unde fiecare detaliu — de la mobilier și iluminare până la sunetele ambientale și mirosurile subtile — contribuie la senzația de imersiune. Chiar și pentru cei care nu au curaj să închidă capacul sicriului, vizita devine un spectacol de artă și un test al curiozității.