Cel mai căutat român din UE, prins de polițiștii spanioli. Are de ispășit o condamnare de peste 19 ani de închisoare

Un român condamnat definitiv la peste 19 ani de închisoare a fost reținut de polițiștii spanioli, în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile din România, relatează IGPR.

Un cetățean român în vârstă de 31 de ani a fost reținut în orașul Reus, situat în regiunea Catalonia din Spania. Acțiunea a fost desfășurată de Poliția Națională spaniolă, în cursul zilei de 18 martie 2026.

Intervenția a avut loc în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile din România. Persoana vizată era urmărită internațional și figura ca fiind condamnată definitiv la o pedeapsă privativă de libertate.

Potrivit datelor comunicate, bărbatul a fost deja condamnat la 19 ani, 3 luni și 7 zile de închisoare, pentru infracțiuni încadrate la regimul stupefiantelor.

Reținerea a fost posibilă în urma colaborării dintre instituțiile de aplicare a legii din România și cele din Spania. Autoritățile au acționat în cadrul mecanismelor europene de cooperare judiciară, care permit localizarea și predarea persoanelor urmărite în statele membre ale Uniunii Europene.

Inspectoratul General al Poliției Române a transmis detalii oficiale despre operațiune și despre baza legală a reținerii. Instituția a confirmat că persoana se afla sub incidența unui mandat european de arestare emis pentru executarea pedepsei.

„Astfel, la data de 18 martie 2026, în localitatea Reus, Catalonia, Regatul Spaniei, Poliția Națională Spaniolă a reținut un bărbat, cetățean român, de 31 de ani, în vederea executării unui mandat european de arestare emis de către autoritățile române. Acesta a fost condamnat la 19 ani, 3 luni și 7 zile de închisoare cu executare, în regim de detenție, pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul stupefiantelor”, a anunțat IGPR.

În astfel de situații, după reținerea pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, se aplică procedura de predare către statul care a emis mandatul.

În acest caz, autoritățile din Spania urmează să finalizeze formalitățile legale privind transferul persoanei către România, unde aceasta trebuie să își execute pedeapsa stabilită definitiv.