Cei mai inventivi moldoveni. Fermă de struţi... la 50 metri înălţime. Video

Republica Moldova. Moldovenii care locuiesc la bloc au uimit întotdeauna prin... creativitate. Dar un locuitor din Chişinău i-a depăşit pe toţi. Acesta a amenajat o fermă de struţi pe acoperişul unui bloc cu 20 de etaje.

Presa din Chişinău a scris în repetate rânduri despre ciudăţeniile unora care locuiesc la bloc. De exemplu, un afacerist a construit un mic conac pe acoperişul unui bloc cu trei nivele de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. La vre-o sută de metri de sediul Primăriei.

Unii şi-au lărgit balcoanele ca să ajungă la o suprafaţă cât jumătate din apartament. Pentru a economisi în perioada rece a anului, unii moldoveni care locuiesc la etaj, s-a debranşat de la agentul termic, şi-au construit sobe în apartamente şi fac focul cu lemne. Iar unii care locuiesc la parter şi-au amenajat cuşti pentru găini sau iepuri sub ferestrele lor.

Nu mai vorbim de cei care şi-au amenajat în apartamente sere de cannabis.

Ferma de păsări exotice a fost amenajată la etajul tehnic şi pe acoperişul unui bloc cu 20 de etaje din sectorul Botanica al Capitalei. Proprietarii, care locuiesc la etajul superior, au construit şi o mansardă pe acoperiş. Atât mansarda, cât şi ferma, au fost conectate la apeduct şi la linia de înaltă tensiune.

Ceilalţi locatari sunt profund indignaţi că pe acoperişul blocului cresc struţi. Ei au făcut şi un video pe care l-au postat pe reţele. Cu speranţa că vor convinge autorităţile să ia măsuri cât mai urgent.

„Păsările fac foarte mult zgomot, iar excrementele lor miros groaznic”, se plâng locatarii blocului. Iar crescătorii de struţi la înălţime ignoră vecinii nemulţumiţi. Chiar şi pe cei de la etajele superioare ale căror apartamente au fost inundate în urma erorilor tehnice admise de „fermieri” la conectarea la apeduct.

Cu doi ani în urmă, o familie de intelectuali, cu mulţi copii, au amenajat în apartament o fermă de prepeliţe. Familia a închiriat un apartament cu patru odăi într-un bloc din sectrul Râşcani. În trei odăi s-a adăpostit familia cu cei opt copii. Îar într-o odaie au fost amenajate cuştile cu prepeliţe.

Femeia, profesoară de limbă română, s-a justificat că a primit prepeliţele de pomană, după decesul unei rude. Şi că nu are unde să le ducă.

Vecinii au dat alarma când deja nu mai puteau suporta mirosul şi zgomtul din apartamentul respectiv. Mai întâi s-au adresat la proprietara apartamentul, o femeie de vârsta a treia. Aceasta a încercat să scape de chiriaşii cu prepeliţe, dar nu i-a reuşit. Familia a fost evacută cu tot cu păsări de către autorităţi.