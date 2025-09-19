Justitie

Încă un condamnat în proiectul „partidul european” al llui Ilan Şor. Ce pedeapsă a primit curierul cu motocicleta

Comentează știrea
Încă un condamnat în proiectul „partidul european” al llui Ilan Şor. Ce pedeapsă a primit curierul cu motocicletaIlan Șor. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Mihail Bagas, activist civic şi fost membru al Partidului Liberal Democrat (PLDM) şi Partidului Acţiunea Democrată (PAD) a fost găsit vinovat şi condamnat pentru finanţarea ilegală a unui pasrtid politic.

Activistul a fost implicat în proiectul „partidul european” al lui Ilan Şor, care a încercat să corupă şi să controleze un partid politic pro-european din Republica Moldova.

În dosarul respectiv au mai fost condamnaţi deputaţii Alexandr Nesterovschi şi Irina Lozovanu. Aceştia au reuşit să părăsească teritoriul Republicii Moldova, eschivându-se de la pedeapsa cu închisoarea.

Fostul secretar al partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Adrian Culai, a fost condamnat la patru ani de închisoare, în penitenciar de tip semiînchis.

Insula Iubirii revine cu sezonul 10. Castingul a fost deschis
Insula Iubirii revine cu sezonul 10. Castingul a fost deschis
Despăgubiri RCA: Service-urile auto cer ASF să garanteze plata completă pentru șoferi
Despăgubiri RCA: Service-urile auto cer ASF să garanteze plata completă pentru șoferi

Ce pedeapsă a primit curierul lui Ilan Şor

Pentru fapta comisă, legea în vigoare în momentul săvârșirii infracțiunii, prevedea pedepsea cu amendă în mărime de la 850 la 1 350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani.

Mihail Bagas a colaborat cu ancheta şi a făcut un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Fapt care a făcut posibilă reducerea pedepsei cu o treime.

Astfel, Judecătoria Chişinău l-a condmnat pe Bagas la 3 ani de închisoare. Cu suspendarea executării pedepsei.

A transmis aproape jumătate de milion de dolari

Mihail Bagas, care a recunoscut în instanţă că se cunoaşte de mai mulţi ani cu Ilan Şor, a fost invitat de oligarh în Israel în luna iunie 2023

Ilan Șor l-a convins pe Mihai Bagas să îl ajute într-un proiect al său. Şi anume să fie intermediar la transmiterea banilor lui Ilan Şor către secretarul general al partidului ALDE. Banii urmau să fie folosiţi în scopul fortificării formaţiunii. Astfel, în perioada iunie – septembrie 2023, învinuitul a transmis către ALDE aproape 453 de mii de dolari.

Pentru a nu fi identificat şi urmărit, Mihai Bagas se folosea la transmiterea banilor de o motocicletă.

Mihai Bagas/ Sursa foto: MewsMaker

Ce a declarat Bagas în şedinţa de judecată

Bagas a declarat că, în 2023, Ilan Şor, cu care se cunoştea de vre-o 20 de ani, i-a cerut să îl ajute într-un proiect politic cu un vector proeuropean. Bagas a refuzat, invocând lipsa de timp, dar i-a recomandat lui Șor să-l contacteze pe Adrian Culai, fost membru al PLDM.

În iunie 2023, Bagas a mers cu Culai în Israel pentru a i-l prezenta lui Șor.În timpul întâlnirii, Șor le-a spus că fosta deputată Arina Spătaru va fi preşedinta noului proiect politic. P

Întorși la Chișinău, Bagas și Culai au primit câte un telefon mobil pentru a lua legătura direct cu Șor. De asemenea, la solicitarea lui Șor, Bagas s-a deplasat la Bălți pentru a face cunoștință cu Arina Spătaru, ulterior urmând să se da cu părerea despre ea, a scris anterior Europa Liberă.

Mihai Bagas a declarat că s-a certat cu Arina Spătaru. Dar a continuat să comunice cu Culai, care îi cerea uneori să livreze „colete” de la Șor. Bagas a spus că primea mici „pachete calendar” negre pe care le transporta pe motocicleta sa. Martorul a afirmat că nu știa exact ce conțineau pachetele.

Cum a fost deturnat proiectul „european” al lui Ilan Şor

Fosta deputată de la Platforma DA, Arina Spătaru, a recunoscut public anterior că a lucrat sub acoperire pentru a ajuta oamenii legii să deconspire schema de finanțare ilegală a mai multor partide de către oligarhul fugar Ilan Șor. Spătaru a avut calitatea de martor în instanţă.

Arina Spătaru a declarat că, în primăvara lui 2023, Nesterovschi a început să-i propună insistent să se alăture echipei lui Ilan Șor. „El a recunoscut că a convins-o pe Irca [Lozovan]”, a spus martora.

Ea a declarat că știa că Nesterovschi îl racolează și pe deputatul socialist Vasile Bolea, ajuns liderul partidului Renaştere, controlat de Şor. La fel, a încercat să o racoleze încă pe o deputată. Dar aceasta a refuzat a refuzat să părăsească partidul din care făcea parte.

Ilan Şor ar fi încercat să corupă ALDE pentru a deturna electoratul pro-european.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:59 - Un bărbat, înjunghiat mortal în Ţăndărei. Conflictul a pornit de la o dispută pentru teren
19:52 - Povestea cuplului reținut de talibanii din Afganistan, eliberat după opt luni
19:39 - Insula Iubirii revine cu sezonul 10. Castingul a fost deschis
19:34 - Schimbare la meciul amical România-Moldova: Irina Rimes nu va mai intona imnul de stat. Cine i-a luat locul
19:27 - Proiect ce vizează asociațiile de proprietari. Cum se vor folosi banii din reclame și închirieri
19:19 - UE cere sancțiuni rapide și solidare, după ce Rusia a încălcat spațiul aerian estonian

HAI România!

Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Bughi Mambo Rag – Comunismul, o glumă proastă pentru România
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Charlie Kirk și lecția lui Havel
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu
Politica pe mâna proștilor. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale