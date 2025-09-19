Încă un condamnat în proiectul „partidul european” al llui Ilan Şor. Ce pedeapsă a primit curierul cu motocicleta

Republica Moldova. Mihail Bagas, activist civic şi fost membru al Partidului Liberal Democrat (PLDM) şi Partidului Acţiunea Democrată (PAD) a fost găsit vinovat şi condamnat pentru finanţarea ilegală a unui pasrtid politic.

Activistul a fost implicat în proiectul „partidul european” al lui Ilan Şor, care a încercat să corupă şi să controleze un partid politic pro-european din Republica Moldova.

În dosarul respectiv au mai fost condamnaţi deputaţii Alexandr Nesterovschi şi Irina Lozovanu. Aceştia au reuşit să părăsească teritoriul Republicii Moldova, eschivându-se de la pedeapsa cu închisoarea.

Fostul secretar al partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Adrian Culai, a fost condamnat la patru ani de închisoare, în penitenciar de tip semiînchis.

Pentru fapta comisă, legea în vigoare în momentul săvârșirii infracțiunii, prevedea pedepsea cu amendă în mărime de la 850 la 1 350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani.

Mihail Bagas a colaborat cu ancheta şi a făcut un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Fapt care a făcut posibilă reducerea pedepsei cu o treime.

Astfel, Judecătoria Chişinău l-a condmnat pe Bagas la 3 ani de închisoare. Cu suspendarea executării pedepsei.

Mihail Bagas, care a recunoscut în instanţă că se cunoaşte de mai mulţi ani cu Ilan Şor, a fost invitat de oligarh în Israel în luna iunie 2023

Ilan Șor l-a convins pe Mihai Bagas să îl ajute într-un proiect al său. Şi anume să fie intermediar la transmiterea banilor lui Ilan Şor către secretarul general al partidului ALDE. Banii urmau să fie folosiţi în scopul fortificării formaţiunii. Astfel, în perioada iunie – septembrie 2023, învinuitul a transmis către ALDE aproape 453 de mii de dolari.

Pentru a nu fi identificat şi urmărit, Mihai Bagas se folosea la transmiterea banilor de o motocicletă.

Bagas a declarat că, în 2023, Ilan Şor, cu care se cunoştea de vre-o 20 de ani, i-a cerut să îl ajute într-un proiect politic cu un vector proeuropean. Bagas a refuzat, invocând lipsa de timp, dar i-a recomandat lui Șor să-l contacteze pe Adrian Culai, fost membru al PLDM.

În iunie 2023, Bagas a mers cu Culai în Israel pentru a i-l prezenta lui Șor.În timpul întâlnirii, Șor le-a spus că fosta deputată Arina Spătaru va fi preşedinta noului proiect politic. P

Întorși la Chișinău, Bagas și Culai au primit câte un telefon mobil pentru a lua legătura direct cu Șor. De asemenea, la solicitarea lui Șor, Bagas s-a deplasat la Bălți pentru a face cunoștință cu Arina Spătaru, ulterior urmând să se da cu părerea despre ea, a scris anterior Europa Liberă.

Mihai Bagas a declarat că s-a certat cu Arina Spătaru. Dar a continuat să comunice cu Culai, care îi cerea uneori să livreze „colete” de la Șor. Bagas a spus că primea mici „pachete calendar” negre pe care le transporta pe motocicleta sa. Martorul a afirmat că nu știa exact ce conțineau pachetele.

Fosta deputată de la Platforma DA, Arina Spătaru, a recunoscut public anterior că a lucrat sub acoperire pentru a ajuta oamenii legii să deconspire schema de finanțare ilegală a mai multor partide de către oligarhul fugar Ilan Șor. Spătaru a avut calitatea de martor în instanţă.

Arina Spătaru a declarat că, în primăvara lui 2023, Nesterovschi a început să-i propună insistent să se alăture echipei lui Ilan Șor. „El a recunoscut că a convins-o pe Irca [Lozovan]”, a spus martora.

Ea a declarat că știa că Nesterovschi îl racolează și pe deputatul socialist Vasile Bolea, ajuns liderul partidului Renaştere, controlat de Şor. La fel, a încercat să o racoleze încă pe o deputată. Dar aceasta a refuzat a refuzat să părăsească partidul din care făcea parte.

Ilan Şor ar fi încercat să corupă ALDE pentru a deturna electoratul pro-european.