Cea mai mare gară din lume, inaugurată într-un oraș din Asia. Investiția, de miliarde de euro







Cea mai mare gară din lume se întinde pe o suprafață echivalentă cu aproximativ 170 de terenuri de fotbal. China a inaugurat recent un nou terminal feroviar de 1,22 milioane de metri pătrați în Chongqing, metropola supranumită „orașul 8D”. Proiectul a avut o investiție totală estimată la 52,8 miliarde de yuani, echivalentul a peste 6,8 miliarde de euro.

Gara Chongqing East este situată în districtul Nan’an, în municipalitatea Chongqing din China, și face parte din strategia amplă de extindere a rețelei feroviare la nivel global. Cu 15 peroane și 29 de linii de cale ferată, este cel mai mare terminal pentru trenuri de mare viteză din vestul țării.

Inaugurată în iunie acest an, gara deservește rute importante de mare viteză, precum Chongqing–Xiamen, Shanghai–Chongqing–Chengdu și Chongqing–Wanzhou.

Pentru a înțelege mai bine dimensiunea, gara este de două ori mai mare decât Guangzhou South și are o suprafață echivalentă cu aproximativ 170 de terenuri de fotbal, depășind zona centrală a unor orașe, potrivit wtfi/Live.

Este cea mai mare gară de mare viteză din lume ca suprafață construită.

Designul său îmbină elemente inspirate din natură și din moștenirea culturală locală: tavanul reproduce coroanele copacilor huangjue, gurile de aerisire au forma unor flori, iar panoul de întâmpinare este realizat sub forma unui sul de bambus. La apus, intrarea vestică este scăldată într-o lumină caldă, ideală pentru fotografii.

Stunning drone view of #Chongqing East Railway Station! Western China’s LARGEST railway hub, boasting 15 platforms & 29 tracks. A true infrastructure marvel. #ChinaInfrastructure pic.twitter.com/6JaiPA902H — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) June 19, 2025

Chongqing East este un nod feroviar important, care asigură conexiuni rapide: o oră până în Chengdu și Guiyang, trei ore până în Xi’an, Wuhan, Changsha și Kunming, și șase ore până în Beijing, Shanghai, Guangzhou și Shenzhen, fiind o poartă majoră în una dintre cele mai avansate rețele feroviare din lume.

Unul dintre aspectele notabile ale gării Chongqing East este serviciul integrat feroviar-aerian, care permite check-in-ul pentru zboruri interne și pentru anumite curse internaționale de pe Aeroportul Internațional Chongqing Jiangbei direct din gară, facilitând trecerea rapidă între trenurile de mare viteză și transportul aerian.

Gara dispune de conexiune Wi-Fi pe toată suprafața, sisteme digitale de orientare și anunțuri multilingve în timp real pentru a ghida pasagerii internaționali. Din cele peste 5.000 de locuri, 1.000 sunt prevăzute cu porturi USB, iar în întreaga clădire există stații suplimentare de încărcare.

Centrele de informare turistică pun la dispoziție hărți, recomandări privind atracțiile locale și asistență pentru planificarea călătoriilor. Zona de restaurante include atât lanțuri internaționale, precum McDonald’s și KFC, cât și preparate tradiționale din bucătăria Chongqing, renumite pentru aromele lor picante.