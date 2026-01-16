Monden

Ce vicii are de fapt Adi de la Vâlcea. Artistul nu se mai ascunde

Ce vicii are de fapt Adi de la Vâlcea. Artistul nu se mai ascunde
Adi de la Vâlcea este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din România, dar puțini știu despre el că are un viciu costisitor. Acesta a explicat internauților care îl urmăresc care este plăcerea lui extrem de scumpă.

Pe ce dă Adi de la Vâlcea banii

         Manelistul a povestit într-un clip pe tiktok faptul că este foarte fericit. Nu de alta, dar și-a mai cumpărat o mașină extrem de scump.

         “Sunt foarte fericit pentru că am venit în Dubai să îmi cumpăr o mașină. Încă mai am focul ăsta de mașini, e viciul meu sau pasiune”, a explicat cântărețul.

Cele trei lucruri importante

         Artistul le-a mai spus internauților că are trei lucruri pe care le consideră importante. Toate au legătură cu banii și cu ceea ce face el.

         „Sunt trei lucruri foarte importante pentru mine. Mi-am cumpărat cea mai scumpă mașină din viața mea, doi cu banii pe care nu i-am făcut din muzică și trei, bani pe care nu i-am făcut în România. Pentru mine sunt foarte importante cele de mai sus. Eu încă am pasiunea asta a mașinilor”, a declarat interpretul.

Nu are alte vicii

           Pe de altă parte, Adi de la Vâlcea a spus că alte vicii nu are, drept urmare trebuia să își ocupe cu ceva timpul. Ceea ce îi sfătuiește și pe fanii lui să facă. „Sincer nu beau nu fumez, nu mă droghez.

         Să zicem că ăsta e viciul meu cu mașinile. Și mă bucur că îl am, că altfel simt că nu am pentru ce să muncesc. Asta mă motivează. E bine ca toți să aveți visuri, e foarte important să vă puneți niște targeturi. Fiecare la nivelul la care e, puțin mai sus, bineînțeles, că altfel nu are rost. Dar e bine să visezi. Eu visez în continuu. Am să vă arăt mașina”, a mai spus el. Mașina este un bolid de lux care a costat câteva sute de mii de euro.

