Monden Ce se va întâmpla cu trupul lui Felix Baumgartner. Detaliile abia acum au fost făcute publice







La zece zile după tragicul accident care a dus la moartea lui Felix Baumgartner, în Italia, detalii clare despre organizarea funeraliilor au fost dezvăluite de un apropiat al sportivului. Deși până acum circulau informații contradictorii privind incinerarea sau întârzierea repatrierii, se pare că familia și prietenii acestuia au luat o decizie oficială în ceea ce privește omagiul public.

Trupul lui Felix Baumgartner va fi transportat la Salzburg, oraș cu semnificație personală pentru sportiv, unde va fi organizată o ceremonie publică. Informația a fost oferită de un prieten foarte apropiat al lui Baumgartner, care a confirmat că evenimentul va fi deschis fanilor și celor care doresc să-i aducă un ultim omagiu.

„Va exista un moment de rămas-bun într-un loc simbolic pentru el. Ne dorim ca toți cei care l-au admirat să aibă ocazia să-și ia adio”, a precizat prietenul sportivului pentru Salzburger Nachrichten.

Descris ca un om cu o personalitate complexă, partenerul Mihaelei Rădulescu este evocat de apropiați drept o figură emblematică, dificil de încadrat în tipare. „Era acel gen de om care părea dur la exterior, dar extrem de cald și loial în relațiile apropiate. Nu se temea să spună ce gândește și nici să riște pentru ceea ce credea”, a adăugat același prieten.

Între timp, mărturii tulburătoare apar și din partea echipelor medicale care au intervenit la locul incidentului din Italia. Medicul care a fost primul la fața locului a declarat că inițial nu a realizat despre cine este vorba, ci doar că pacientul părea să fi suferit o problemă medicală severă în aer.

„Doar când am auzit la radio despre identitatea victimei am înțeles pe cine am încercat să salvez. Căderea a fost bruscă, fără reacție din partea lui. Totul s-a petrecut foarte repede”, a declarat medicul.

Repatrierea și ceremonia de la Salzburg sunt în curs de organizare, urmând ca în zilele următoare să fie anunțate detaliile exacte ale evenimentului.