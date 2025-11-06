Monden

Ce se întâmplă în divorțul lui Ilie Năstase, după ce nu s-a prezentat la proces

Ce se întâmplă în divorțul lui Ilie Năstase, după ce nu s-a prezentat la proces
Ioana Năstase și fostul campion Ilie Năstase au avut primul termen în procesul de divorț, după ce soția sportivului a depus actele în urma unui episod tensionat petrecut între cei doi. Cum Ilie Năstase nu s-a prezentat la tribunal, judecătorii au decis amânarea procesului pentru începutul lunii ianuarie, potrivit Cancan.

Divorțul lui Ilie și Ioana Năstase, amânat pentru luna ianuarie

Ioana și Ilie Năstase se află în pragul divorțului, după o relație de mai bine de șapte ani. Soția fostului tenisman a depus actele la Judecătoria Constanța, unde își are domiciliul.

„Procesul s-a amânat pentru că eu nu am primit citația. La următorul termen, din ianuarie, voi fi prezent. Totul e gata”, a declarat Ilie Năstase pentru Cancan.

Primul termen al procesului a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, însă Ilie Năstase nu s-a prezentat. Cauza a fost amânată, iar următoarea întâlnire la tribunal este programată pentru începutul lunii ianuarie.

Fostul tenisman nu s-a prezentat la procest pentru că nu ar fi primit citația

Ilie Năstase a explicat că procesul s-a amânat deoarece nu a primit citația. La următorul termen, programat pentru ianuarie, fostul tenismen a anunțat că va fi prezent. Ioana Năstase a depus inițial actele la un notar, însă divorțul nu s-a putut finaliza din cauza lipsei soțului. Ulterior, dosarul a fost mutat la Judecătoria Constanța.

Ilie Năstase

llie Năstase. Sursa foto: Facebook/Ilie Năstase

Dosarul de divorț, depus pe 17 iunie 2025 și înregistrat cu numărul 17822/212/2025, o are pe Ioana Năstase ca reclamantă și pe Ilie Năstase ca pârât. Deși primul termen fusese stabilit pentru 30 octombrie, avocatul Ioanei a precizat că procesul a fost amânat pentru 15 ianuarie 2026.

Ilie Năstase spune că o va iubi pentru totdeauna pe Ioana

Ilie Năstase a declarat că o va iubi mereu pe Ioana, pe care o consideră femeia vieții lui și că a făcut tot posibilul să-i schimbe decizia. Sportivul a precizat că are numele ei tatuat pe deget și că ea este singura femeie importantă din viața sa.

Ioana Năstase a explicat că a luat decizia de a divorța pentru a-și păstra echilibrul și sănătatea mintală, deși va rămâne alături de fostul soț. Ea a menționat că despărțirea va fi fără partaj, deoarece nu au bunuri comune.

 

