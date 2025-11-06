Ce se întâmplă în divorțul lui Ilie Năstase, după ce nu s-a prezentat la proces

Ioana Năstase și fostul campion Ilie Năstase au avut primul termen în procesul de divorț, după ce soția sportivului a depus actele în urma unui episod tensionat petrecut între cei doi. Cum Ilie Năstase nu s-a prezentat la tribunal, judecătorii au decis amânarea procesului pentru începutul lunii ianuarie, potrivit Cancan.

Ioana și Ilie Năstase se află în pragul divorțului, după o relație de mai bine de șapte ani. Soția fostului tenisman a depus actele la Judecătoria Constanța, unde își are domiciliul.

„Procesul s-a amânat pentru că eu nu am primit citația. La următorul termen, din ianuarie, voi fi prezent. Totul e gata”, a declarat Ilie Năstase pentru Cancan.

Primul termen al procesului a avut loc la sfârșitul lunii octombrie, însă Ilie Năstase nu s-a prezentat. Cauza a fost amânată, iar următoarea întâlnire la tribunal este programată pentru începutul lunii ianuarie.

Ilie Năstase a explicat că procesul s-a amânat deoarece nu a primit citația. La următorul termen, programat pentru ianuarie, fostul tenismen a anunțat că va fi prezent. Ioana Năstase a depus inițial actele la un notar, însă divorțul nu s-a putut finaliza din cauza lipsei soțului. Ulterior, dosarul a fost mutat la Judecătoria Constanța.

Dosarul de divorț, depus pe 17 iunie 2025 și înregistrat cu numărul 17822/212/2025, o are pe Ioana Năstase ca reclamantă și pe Ilie Năstase ca pârât. Deși primul termen fusese stabilit pentru 30 octombrie, avocatul Ioanei a precizat că procesul a fost amânat pentru 15 ianuarie 2026.

Ilie Năstase a declarat că o va iubi mereu pe Ioana, pe care o consideră femeia vieții lui și că a făcut tot posibilul să-i schimbe decizia. Sportivul a precizat că are numele ei tatuat pe deget și că ea este singura femeie importantă din viața sa.

Ioana Năstase a explicat că a luat decizia de a divorța pentru a-și păstra echilibrul și sănătatea mintală, deși va rămâne alături de fostul soț. Ea a menționat că despărțirea va fi fără partaj, deoarece nu au bunuri comune.