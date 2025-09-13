Ce se întâmplă cu brandul Armani. Designerul a lăsat două testamente

Casa de modă Giorgio Armani își va continua activitatea sub tutela fundației care îi poartă numele, conform dorinței fondatorului, care a murit pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani. Testamentul designerului stabilește că Fundația Armani va primi toate acțiunile companiei, asigurând astfel continuitatea grupului și respectarea viziunii sale.

Designerul a lăsat două testamente redactate de mână, datate 15 martie și 5 aprilie, care au fost deschise recent, în prezența moștenitorilor și a notarului Elena Terrenghi, potrivit publicației La Stampa. Aceste documente, păstrate până acum secrete, reflectă atenția minuțioasă cu care fondatorul brandului și-a planificat succesiunea.

Fundația Armani a fost înființată acum zece ani, împreună cu partenerul său apropiat Leo Dell’Orco și bancherul Irving Bellotti de la Rothschild Italia. Scopul principal al fundației este să susțină inițiative culturale, proiecte sociale și să protejeze moștenirea artistică și profesională a designerului.

Prin desemnarea fundației drept principal beneficiar, Armani a dorit să asigure stabilitatea și continuitatea brandului, evitând riscul fragmentării sale.

Fiind fără copii, Armani a putut să-și împartă averea după bunul plac, fără constrângeri legale pentru rude apropiate. În afară de fundație, moștenirea include și trei nepoți: Silvana și Roberta, fiicele lui Sergio, decedat anterior, și Andrea Camerana, fiul Rosannei, sora designerului. La această listă se adaugă și Leo Dell’Orco, apropiat de încredere al designerului.

Pe lângă acțiunile companiei, moștenirea include bunuri imobiliare valoroase, cum ar fi vila din Pantelleria, reședința de vară din Forte dei Marmi, casa din Milano de pe Via Borgonuovo, Villa Rosa din Oltrepò Pavese și alte proprietăți din Saint Moritz, Paris și Saint Tropez. Printre acestea se numără și clubul La Capannina, recent achiziționat, dar și o colecție importantă de opere de artă.

Surse apropiate casei de modă sugerează că Armani ar fi putut prevedea recompense și pentru colaboratorii săi de lungă durată, persoane care i-au fost alături încă de la începutul carierei, dar și pentru organizații caritabile sau cauze sociale. Această decizie ar reflecta recunoștința designerului față de echipa sa și implicarea sa în sprijinirea comunității, potrivitLa Stampa.