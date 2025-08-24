Social Ce să spui și cum să ajuți dacă cineva apropiat ție a încercat să se sinucidă







Dacă o persoană apropiată ție a încercat să se sinucidă, este posibil să te simți speriat, confuz sau copleșit. Este normal să te simți astfel, iar a rămâne în contact și a oferi îngrijire este unul dintre cele mai puternice lucruri pe care le poți face.

Sprijinul emoțional este important, dar este în regulă să nu ai toate răspunsurile. Este în regulă să recunoști tentativa de sinucidere și să stabilești limite blânde. Fii acolo pentru a asculta fără presiune sau judecată și nu grăbi conversația. Evită vinovăția și asigură-i că nu sunt singuri și că este în regulă să ceară ajutor.

Sprijinul practic poate include ajutor în sarcinile de zi cu zi, încurajarea activităților plăcute și verificarea ulterioară printr-un mesaj text. Sprijinirea unei persoane după o tentativă de sinucidere poate fi epuizantă atât fizic, cât și emoțional, așa că nu trebuie să faci acest lucru singur.

Ajutorul profesional este esențial, fie că este vorba de un psiholog, un medic sau un consilier, iar implicarea altor persoane de încredere poate fi foarte utilă.

Profesioniștii din domeniul sănătății mintale ajută adesea la crearea unui plan de siguranță după o tentativă de suicid, care include informații despre semne de avertizare, reducerea riscurilor imediate și strategii de utilizat în situații critice.

Un plan poate include și motivații personale pentru a continua, împreună cu o listă de resurse, persoane de încredere și contacte de urgență. Lifeline are o aplicație gratuită, numită Beyond Now, unde se poate scrie, salva și partaja un plan cu persoane de încredere.

Este important să-ți amintești că și bunăstarea ta contează. S-ar putea să te simți anxios, obosit, trist sau vinovat și să ai probleme cu somnul sau apetitul. Fă-ți timp să ai grijă de tine: mănâncă bine, odihnește-te, fă mișcare și vorbește cu persoane de încredere.

Dacă te simți copleșit, vorbește cu un medic sau un terapeut; medicul tău de familie te poate ajuta să stabilești un plan de tratament pentru sănătatea mintală.

Recuperarea după o tentativă de suicid nu urmează o cale prestabilită și poate implica sprijin profesional, medicație, schimbări în rutina zilnică sau concediu de la serviciu ori școală. Răbdarea și compasiunea pot face diferența. Amintește-ți că nu ești singur și că există ajutor disponibil, informează medicalxpress.com.