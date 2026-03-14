Ce probleme a identificat Mirel Rădoi la FCSB înaintea meciului cu Metaloglobus: Poate fi chiar și mai rău

Mirel Rădoi a analizat starea echipei FCSB înaintea meciului cu Metaloglobus. Antrenorul roș-albaștrilor a identificat probleme mentale și de disciplină și a spus că talentul trebuie dublat de efort constant.

Mirel Rădoi și-a prezentat primele impresii după instalarea pe banca tehnică a celor de la FCSB, în cadrul conferinței premergătoare partidei cu Metaloglobus, programată duminică, de la ora 20:30, în prima etapă a play-out-ului.

Antrenorul a remarcat o atmosferă apăsătoare în vestiar, generată de ratarea obiectivului play-off-ului. „Primul lucru care l-am constatat imediat a fost atmosfera puțin apăsată. Sunt conștienți de ratarea obiectivului și cred că, așa cum anticipam înainte de avea contact cu ei, este, în primul rând, o problemă mentală”, a declarat Rădoi.

Tehnicianul a explicat că nu a încercat să destindă tensiunea, ci să le ofere jucătorilor o imagine clară a realității. „Am încercat, cumva, nu neapărat să destindem atmosfera, ci să-i aducem cu picioarele pe pământ, să le arătăm realitatea și că de aici încolo poate fi chiar și mai rău.

Dar am mizat mai mult pe lucrurile pozitive care au fost, chiar dacă situația nu arată grozav. Sunt anumite momente în acest sezon care pot fi identificate ca unele pozitive. Dar atmosfera e puțin apăsătoare din cauza presiunii, din cauza ratării play-off-ului”, a precizat antrenorul.

Despre confruntarea cu ultima clasată, Rădoi a subliniat că FCSB nu se poate relaxa.

„Va fi o partidă unde cu siguranță și adversarul ne va pune probleme, pentru că în continuare trecem de la explicații la educație și până mai avem să atingem perfecțiunea. În continuare acumulăm informații. Va fi greu, nu va fi o partidă ușoară, la fel cum vor fi momente când vom fi puși în dificultate, până vor înțelege exact ceea ce vrem”, a spus antrenorul.

Întrebat despre situația lui Octavian Popescu, jucător cu potențial ridicat în România, Rădoi a insistat că talentul trebuie susținut de muncă și disciplină.

„La conferința la care am fost aici în fața dumneavoastră v-am spus că, din punctul meu de vedere, o provocare a fost să vin aici pentru toți jucătorii. Pentru că foarte mulți jucători au lucrat cu mine la echipa națională, foarte mulți dintre ei au fost deja prezenți la echipa națională mare și pentru mine a fost greu, din exterior, să accept că acești jucători nu mai au valoare. Această echipă ar putea să nu mai aibă jucători la echipa națională și a fost o provocare pentru mine să încerc să vin și să ajut toți jucătorii, dacă este posibil”, a declarat Rădoi.

Despre Popescu, pe care Gigi Becali anunța, la începutul lunii martie, că vrea să-l împrumute la altă echipă, antrenorul a adăugat: „Revenind la Tavi, și el e conștient de valoarea lui. Cum suntem și noi, și voi. Doar că el trebuie să înțeleagă faptul că, indiferent de valoarea noastră, dacă nu va fi dublată de muncă și disciplină, va fi greu pentru oricine, nu doar pentru Tavi Popescu. Eu sper că mesajele pe care noi le-am avut pentru ei să funcționeze și să meargă în continuare cum au mers în aceste zile la nivel de implicare, de determinare. Și cred că, din punctul ăsta de vedere, nu vom mai avea mari probleme dacă ei vor continua să antreneze și să facă ceea ce am lucrat în aceste zile.”