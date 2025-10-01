Ce pensie primește Dorin Cocoș de la statul român după 44 de ani de muncă

Dorin Cocoș a dezvăluit că primește o pensie de 4.500 lei după 44 de ani de muncă, însă Fiscul îi reține peste jumătate din sumă din cauza datoriilor la ANRP, estimate la 10 milioane de euro.

Omul de afaceri Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea, a explicat, într-o emisiune televizată, că a devenit oficial pensionar și încasează o pensie de stat. După 44 de ani de muncă, suma stabilită este de 4.500 de lei pe lună. Totuși, Cocoș nu se bucură de toți banii.

Din cauza popririlor instituite de ANAF, mai mult de jumătate din sumă îi este reținută în contul datoriilor pe care le are la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP). În final, omul de afaceri rămâne cu aproximativ 2.000 de lei lunar.

„Am copii, sunt bine, mi-e bine. Am și pensie acuma, sunt pensionar, dar din cauza lui Stelu, 33% din pensie îmi ia ANAF, că mai am datorii la ANRP. Am 4.500 de lei pensie, dar nu iau decât 2.000. Pot să arăt fluturașul. După 44 de ani de muncă poate statul să îmi dea mai mult?”, a declarat Dorin Cocoș în emisiunea moderată de Dan Diaconescu.

Problemele lui Cocoș au rămas legate de dosarul ANRP, un caz care a ținut mult timp prima pagină a ziarelor. Procurorii anticorupție au descoperit că mai multe terenuri au fost supraevaluate, despăgubirile acordate ajungând la zeci de milioane de euro.

Instanța a dispus confiscarea specială a sumei de 10 milioane de euro de la Dorin Cocoș, sumă pe care acesta este obligat să o achite. De aici și poprirea pe pensia sa.

„Mai am datorii, dar sunt mulțumit că nu mai am probleme cu legea”, a spus omul de afaceri, care consideră că perioada dificilă prin care a trecut a rămas în urmă.

În timpul procesului ANRP, Cocoș a oferit detalii despre modul în care au fost acordate despăgubirile. El a mărturisit în sala de judecată, în 2015, că a dat sume uriașe unor membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

„Lui Diacomatu i-am promis bani, 2,5 milioane de euro, bani pe care i-am spus că îi voi da în mai multe tranşe. I-am promis şi sprijin politic, ca să rămână în funcţie. Diacomatu mi-a spus atunci că mă ajută, dar că are nevoie de susţinere. Pentru al doilea dosar al lui Gheorghe Stelian, ştiam că acesta vrea să obţină peste 300.000 de euro. Diacomatu avea deja sprijin politic, i-am dat şi cinci milioane de euro. Crinuţei Dumitrean un milion de euro, lui Dragoş Bogdan i-am dat 800.000 de euro. Precizez că toţi aceşti bani îi dădeam în tranşe, ca să mă asigur că dosarul va fi rezolvat. Atât le-am zis: să rezolve dosarul, să bage despăgubiri”, a spus atunci Dorin Cocoș.

În 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis încetarea procesului penal împotriva lui Dorin Cocoș și a altor inculpați, ca urmare a prescripției faptelor. Inițial, Cocoș fusese condamnat la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență.

Alături de el, și alte nume importante au scăpat de condamnări: Crinuţa Dumitrean, Sergiu Diacomatu sau omul de afaceri Gheorghe Stelian. În primă instanță, aceștia primiseră pedepse cu închisoarea între 6 și 7 ani și jumătate.

Magistrații au menținut însă dispoziția de confiscare a sumelor considerate necuvenite. În cazul lui Cocoș, aceasta s-a ridicat la 10 milioane de euro.

Alături de Dorin Cocoș, în dosarul ANRP au mai fost implicați:

fiul său, Alin Cocoș,

fosta șefă a DIICOT, Alina Bica,

Cătălin Teodorescu, Remus Baciu și Emil Nuțiu,

mai mulți membri ai Comisiei ANRP.

Unii dintre aceștia au fost achitați în primă instanță, iar instanța supremă a menținut soluțiile.