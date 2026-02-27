Ce își dorește Carmen Brumă de 8 martie. Mircea Badea trebuie să fie atent

La 48 de ani, Carmen Brumă continuă să fie un model de echilibru între viața personală și cea profesională, demonstrând că se poate gestiona cu succes atât familia, cât și proiectele proprii, potrivit Click.

Recent, nutriționista a sărbătorit alături de familie și prieteni o perioadă specială, marcată de Dragobete și aniversarea partenerului său, Mircea Badea, moment în care a dat startul “sezonului cadourilor”.

Partenera lui Mircea Badea a explicat că atunci când vine vorba de daruri preferă să le aleagă cu atenție și utilitate. „Îmi place să iau cadouri utile!”, a spus Carmen Brumă în cadrul lansării unei noi colecții de ochelari, eveniment unde și-a exprimat dorința de a primi o pereche de ochelari de soare pe care și-o dorea de ceva timp.

Ea crede că un mic research înainte de orice aniversare sau ocazie specială este esențial, pentru a fi sigură că darul va fi apreciat.

Pe fondul apropierii Zilei Femeii și a Zilei Mamei, Carmen Brumă a declarat că nu are pretenții exagerate. Pentru ea, gesturile simple, care arată că familia s-a gândit la ea, sunt suficiente: „Mi-ar plăcea să marcheze momentul, să facă un gest simplu, să văd că n-au uitat…”, a explicat vedeta.

În plan profesional, Brumă a încheiat recent o perioadă intensă de proiecte și studiu, din care a ieșit cu rezultate foarte bune. „Am avut o perioadă aglomerată, am terminat sesiunea cu brio, am luat o notă de 9 și restul de 10. Sunt o tocilară”, a spus Carmen, adăugând că și fiul său, Vlad, în vârstă de 11 ani, este la fel de conștiincios și responsabil la școală.

Pe lângă viața de familie și proiectele profesionale, Carmen Brumă și familia sa au găsit timp și pentru vacanțe. Recent, ei s-au bucurat de o escapadă la Vatra Dornei, unde nutriționista s-a descurcat excelent pe pârtia de schi, chiar și într-un sezon aglomerat.