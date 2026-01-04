Secretul unei relații de succes. Carmen Brumă și Mircea Badea eu programe diametral opuse

este și acela că programul lor este foarte diferit.

”Fotomodela” așa cum îi spune Mircea Badea iubitei lui, a explicat la un podcast că programul ei este foarte diferit de cel al moderatorului. Mai exact, când acesta se culcă, ea se trezește și invers. Se pare că această necorelare face bine relației de cuplu, cel puțin așa susține Carmen Brumă.

”Programul meu este diametral opus față de al lui Mircea. Eu mă trezesc la 5 și jumătate-6, el se trezește atunci să bea apă. Eu sunt foarte fericită. E perfect așa. Și întotdeauna a fost așa, eu sunt o tipă foarte matinală, eu mă trezesc la câteva ore după ce el se culcă. Când se trezește el, eu am trăit jumătate din viață, sunt deja obosită. Atunci mă gândesc că în sfârșit iau și eu o pauză”, a explicat fosta prezentatoare.

Pe de altă parte, se pare că acest timp petrecut în lipsa partenerului este benefic și din alte puncte de vedere. ”Una dintre regulile conviețuitului pe termen lung e să știi să îți acorzi libertate, să acorzi libertate, spațiu intim și mult aer, libertatea de decizie.

Cred că și lucrurile astea fac parte din secretul unei relații de durată”, a mai spus fosta prezentatoare.

Carmen Brumă a mai spus că nu există relație fără certuri, iar a lor nu este scoasă din tipare. Chiar și așa cei doi au înțeles că certurile pot fi benefice. Evident dacă ambii parteneri înțeleg ce i-a supărat cu adevărat și cum să rezolve aceste disensiuni.

Modul în care cei doi cad de acord și o iau de la capăt este de fapt cel mai important, spune partenera lui Mircea Badea. Cei doi au o relație de peste 25 de ani și au un băiețel în vârstă de 11 ani.