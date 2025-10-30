Ce înseamnă acordarea drepturilor salariale în instanță. Ce primești de fapt

Cei care dau în judecată fostul angajator și primesc drepturile salariale restante trebuie să știe că au și alte beneficii financiare. Iată la ce trebuie să se aștepte cei care trec prin așa ceva.

Angajații care au fost concediați pe nedrept, iar instanța a decis să le acorde drepturile salariale restante trebuie să știe că acest lucru include și concediul de odihnă, dar și vechimea în muncă.

Practic dreptul la concediu de odihnă plătit trebuie să fie compensat în banii, în astfel de cazuri. Asta chiar dacă, în practică angajatorii susțind e multe ori că ar fi vorba despre o plată dublă. Cu toate acestea, instanțele nu sunt de acord cu această interpretare.

Instanțele consideră că dreptul la concediul de odihnă este unul constituțional și recunoscut la nivelul UE. Practic dacă angajatul ar fi avut posibilitatea să lucreze ar fi beneficiat de el. În acest fel ar fi acumulat pe lângă dreptul la salariu și cel la zile de concediu. Cum zilele libere nu pot fi date, instanțele consideră că ele trebuie remunerate.

Este vorba despre compensarea a două drepturi diferite și nicidecum despre o plată dublă. Ambele au fost pierdute din culpa angajatorului care trebuie, deci, să plătească. De asemenea la toate acestea se mai adaugă un aspect. Mai exact, perioada de la momentul în care ați fost concediat până la decizia definitivă va fi considerată vechime în muncă.

Asta chiar dacă salariatul cere sau nu să fie reintegrat pe post. Practic angajatului trebuie să-I fie declarate corect veniturile în declarațiile fiscale, chiar dacă nu mai dorește să muncească acolo.

Astfel angajatorul trebuie să se asigure că repară prejudiciul creat. Se urmărește desființarea retroactivă a efectelor concedierii. Practic, decizia de anulare a concedierii are efect retroactiv și obligă angajatorul să restabilească integral situația angajatului.