Ce filme apar pe Netflix în noiembrie. Sunt pregătite multe surprize

Noiembrie începe cu o avalanșă de titluri noi pe Netflix, de la comedii romantice și thrillere spectaculoase, până la documentare emoționante și animații pentru toată familia. Platforma de streaming a anunțat o lună plină de diversitate, în care fiecare zi aduce ceva nou pentru abonați.

Netflix deschide luna cu o listă impresionantă de filme populare. Printre ele, „Crazy Rich Asians” (2018), o comedie romantică plină de culoare despre o tânără care descoperă că iubitul ei provine dintr-o familie fabulos de bogată, și „Elvis” (2022), biopicul lui Baz Luhrmann cu Austin Butler în rolul legendarului cântăreț.

Tot pe 1 noiembrie ajung pe platformă și „Don’t Worry Darling”, thrillerul cu Florence Pugh și Harry Styles, dar și „Tenet” (2020), epopeea SF semnată de Christopher Nolan. Fanii comediei îl pot revedea pe Eddie Murphy în „Dr. Dolittle” și „Dr. Dolittle 2”, iar cei mici se pot bucura de aventurile din „Paddington 2”.

Alte titluri populare care se alătură catalogului:

„Ready Player One” – aventură SF regizată de Steven Spielberg;

„The Nun II” – horror-ul din universul The Conjuring;

„Life of the Party” – comedie cu Melissa McCarthy;

„Ocean’s 8” – un jaf spectaculos cu Sandra Bullock și Cate Blanchett;

„Wonka” (2023) – cu Timothée Chalamet în rolul celebrului inventator de dulciuri;

„Just Mercy”, „Game Night”, „Heaven is for Real”, „The Way Back” sau „No Good Deed”.

Pe 2 noiembrie, drama de epocă „The Outfit” aduce o poveste tensionată despre un croitor prins între mafioți.

Urmează, pe 3 noiembrie, producții pentru toate vârstele: „Dr. Seuss’s The Sneetches”, un special animat pentru copii, și documentarul „In Waves and War”, despre veterani Navy SEAL care descoperă terapia psihodelică.

Weekendul aduce și umor – Leanne Morgan: Unspeakable Things (4 noiembrie) – dar și seriale precum „Minx” (sezoanele 1–2) sau noul sezon din „Squid Game: The Challenge”, competiția inspirată de hitul sud-coreean.

Pe 5 noiembrie, Netflix lansează „Heweliusz”, o mini-serie poloneză bazată pe un dezastru real, și telenovela romantică „Just Alice”, din Columbia.

Ziua de 6 noiembrie marchează o dublă lansare: „Death by Lightning”, o dramă istorică despre asasinarea președintelui american James Garfield, și „The Vince Staples Show”, care revine cu sezonul final.

Tot atunci apare și „The Bad Guys: Breaking In”, o animație pentru copii bazată pe seria DreamWorks.

Pe 7 noiembrie, regizorul Guillermo del Toro lansează mult așteptatul „Frankenstein”, o reinterpretare a clasicului lui Mary Shelley, cu Oscar Isaac, Jacob Elordi și Mia Goth.

Netflix aduce o nouă rundă de conținut variat: „Sesame Street” intră pentru prima dată pe platformă, iar seriale precum „Selling the OC”, „Mrs Playmen” sau „Survivor’s Remorse” își fac debutul.

Pe 13 noiembrie, „The Beast in Me” o readuce pe Claire Danes într-un thriller intens despre durere, vinovăție și obsesie. În aceeași perioadă apare și animația „In Your Dreams”, o aventură fantastică pentru întreaga familie.

Pentru pasionații de sport, Netflix va transmite în direct meciul Jake Paul vs. Tank Davis, un eveniment boxistic major.

Săptămâna aduce spiritul sărbătorilor cu „Champagne Problems”, „A Merry Little Ex-Mas” și seriale pentru copii precum „Gabby’s Dollhouse”.

Tot atunci se lansează „Train Dreams”, o dramă de epocă cu Joel Edgerton, Felicity Jones și William H. Macy, dar și „One Shot with Ed Sheeran”, o experiență muzicală dedicată artistului britanic.