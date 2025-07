Social Ce faci dacă ți-ai plătit vigneta de Bulgaria, dar numărul e scris greșit sau ai pierdut dovada







Vigneta de la bulgari pare să fie o adevărat provocare pentru șoferii români, mai ales dacă nu sunt atenți unde pun dovada. Sau mai rău dacă nu verifică numărul mașinii pentru care s-a făcut documentul.

Vigneta da, amendă da

Din ce în ce mai multe situații ciudate legate de vigneta de la bulgari. Asta pentru că uneori pierzi chitanța, alteori nu ești atent la număr. ”Azi m-au oprit cei cu bg-toll, și au zis că nu am avut vigneta în aprilie când m-am întors în țară ! Mi-au arătat o poza pe laptopul lor și au zis că sunt alte 14 persoane. Amenda este de 40 euro.

Eu știam că am plătit la benzinăria de la intrare, dar cum să dovedești în drum? Acum am verificat acasă și e plătită. A mai plătit cineva? Idei de eventuala rezolvare ? Nu prea cred dar...!”, a explicat un turist.

Dar sunt și alții care au trecut prin astfel de situații. ”Au pe site o adresa de mail, trimite dovada plății și amenda... se mișcă greu, dar rezolvă... Am primit după 8 luni înapoi banii pe rovigneta plătită cu numărul greșit al mașinii, cu dovada plății și pe numărul corect...”, a spus altcineva.

Un alt mod de acțiune

Pe de altă parte, există varianta în care te prinzi destul de repede de eroare. ”Pățit la Vama Veche... Am stat la coada la chioșcul pentru rovinieta de Bulgaria, am achitat. Doar că individul a trecut pe chitanță BV în loc de BC... (nu ne am uitat). La 2 km poliția ne aștepta pe stradă. Ne-au oprit atât pe noi cât și o mașină de Turcia al cărui șofer era în spatele nostru la rând.

Și lui îi greșise o literă din număr! Puțin scandal, plătit amenda și ne-am întors la chioșcul pentru rovinietă. Efectiv l-am luat pe ăla, oamenii de la rând vociferau si ei... Iar până la urmă mi-a dat cash valoarea amenzii! Pierdut 40 minute”, a mai spus un alt turist. Drept urmare recomandarea este ca dacă faceți vigneta fizic să verificați numărul și musai să păstrați dovada.