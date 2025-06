Social Când trebuie să cumperi vignetă pentru Bulgaria. Șapte minute te pot costa 35 de euro







Cei care se pregătesc să plece în vacanță și trec prin Bulgaria trebuie să își achiziționeze vignetă înainte de a ajunge acolo, spune un turist. Acesta a argumentat că 7 minute fără acest document l-au costat 35 de euro.

Vignetă, cu prioritate

Un turist care a fost amendat la câteva minute de când a intrat în Bulgaria, îi avertizează pe ceilalți legat de acest aspect. ”Vreau să îi atenţionez pe cei care traversează Bulgaria. Că vigneta de la vecini trebuie achiziţionată înainte să treceţi prin prima cameră de supraveghere din drumul vostru.

Legea nu este ca în România unde ai timp să cumperi ROvigneta pâna la ora 23:59 a zilei în care ai trecut prin camera de supraveghere. Am fost în Turcia cu maşina acum o lună. Și am păţit să mă oprească la filtru în Bulgaria. Și să iau amendă 35 euro. Asta pentru că, în ianuarie, am fost la Balcik. Și vigneta cumpărată on-line s-a activat la 7 minute după ce am trecut prin camera de după vama dinspre Vama Veche.

Filtrul mă aştepta şi am întrebat poliţistul cum de m-a văzut. Mi-a spus că am fost reperat când am intrat în Bulgaria, dar am tranzitat noaptea şi nu aveau filtre pe drumul meu. Iar când m-am întors sistemul lor m-a reperat iar şi a "anunţat" primul echipaj cu filtru din drumul meu.

Pare film de comedie. Dar şi eu până nu am văzut poza HD cu mine la volan, maşina şi ziua/ora din ianuarie, am crezut că e manevră... Mi-au arătat inclusiv ora la care am trecut prin cameră şi ora la care s-a activat vigneta (de aici ştiu de cele 7 minute). Iar amenda se plăteşte numai cu card de debit”, a explicat turistul.

Vigneta online ridică probleme

De altfel, se pare că nu este un caz singular. ”Am pățit și noi, în ziua în care am plecat de la hotel. Până la prima benzinărie de unde am cumpărat vigneta. De atunci o cumpărăm online, înainte de a pleca din RO, pentru toată perioada, de pe bgtoll” a explicat altcineva.