Social

Ce faci dacă se rătăcește coletul. Cui îi revine responsabilitatea și cum îl recuperezi

Comentează știrea
Ce faci dacă se rătăcește coletul. Cui îi revine responsabilitatea și cum îl recuperezicolete / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Perioada de dinaintea Sărbătorilor și mai ales cea de Black Friday este una extrem de aglomerată pentru curieri, așa că uneori coletul nu mai ajunge la destinație. Iată ce puteți face în acest caz.

Cine rătăcește coletul, plătește

Potrivit legii, mai exact OUG 34/2014 , magazinul este responsabil dacă acesta a oferit serviciul de curierat. Mai exact, dacă un client cumpără online și comerciantul pune la dispoziție transportul, atunci magazinul este cel care va răspunde legat de colet.

Depozit colete

Depozit colete. Sursă foto: Freepik

În acest caz cel mai bine este să contactați magazinul și nu firma de curierat, dacă doriți ca situația să fie rezolvată. În general în maxim 2-3 zile lucrurile pot fi recuperate coletele.

Ce prevede legea

În OUG nr. 34/2014, art. 20  este prevăzut următorul aspect: „în cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele către consumator, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor.

Numele Cristinei Trăilă, în ancheta DNA. Ce legături ar avea cu omul de afaceri Fănel Bogos
Numele Cristinei Trăilă, în ancheta DNA. Ce legături ar avea cu omul de afaceri Fănel Bogos
Compania de telefonie care schimbă tarifele. Mesajul primit de abonați
Compania de telefonie care schimbă tarifele. Mesajul primit de abonați

Cu toate acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar această opțiune nu a fost oferită de către profesionist, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului față de transportator”.

Atenție la termeni și condiții

Dacă un client alege singur propriul transportat, atunci pierderea coletului revine firmei de curierat. Cu toate acestea, pentru că alegerea a fost a clientului, magazinul nu are nicio responsabilitate. Există totuși și mari retaileri care își asumă responsabilitatea pentru coletele pierdute.

Aceștia sunt cei care oferă și alternative legat de recuperarea banilor sau înlocuirea produsului. Acesta este motivul pentru care dacă vă hotărâți să faceți o comandă online este de preferat să citiți cu atenție termenii și condițiile. Asta pentru că același produs poate să aibă alți termeni și condiții de livrare, în funcție de magazin.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:19 - O contrarevoluție, un banc celebru. Evenimentul care a schimbat lumea acum 108 ani
12:12 - Românii care trec frecvent granița pentru țigări, vizați de modificările Codului Fiscal
12:04 - Atenționare de călătorie în SUA pentru români: Zboruri anulate sau întârziate
11:55 - Burgerii halal și restaurantele fără alcool, semne ale islamizării subtile în Franța
11:48 - Regizorul care nu crede în finaluri fericite. A stârnit multe controverse
11:36 - Ce faci dacă se rătăcește coletul. Cui îi revine responsabilitatea și cum îl recuperezi

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale