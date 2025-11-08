Ce faci dacă se rătăcește coletul. Cui îi revine responsabilitatea și cum îl recuperezi

Perioada de dinaintea Sărbătorilor și mai ales cea de Black Friday este una extrem de aglomerată pentru curieri, așa că uneori coletul nu mai ajunge la destinație. Iată ce puteți face în acest caz.

Potrivit legii, mai exact OUG 34/2014 , magazinul este responsabil dacă acesta a oferit serviciul de curierat. Mai exact, dacă un client cumpără online și comerciantul pune la dispoziție transportul, atunci magazinul este cel care va răspunde legat de colet.

În acest caz cel mai bine este să contactați magazinul și nu firma de curierat, dacă doriți ca situația să fie rezolvată. În general în maxim 2-3 zile lucrurile pot fi recuperate coletele.

În OUG nr. 34/2014, art. 20 este prevăzut următorul aspect: „în cazul contractelor în care profesionistul livrează produsele către consumator, riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat consumatorului în momentul în care acesta sau o parte terță desemnată de acesta, alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor.

Cu toate acestea, riscul este transferat consumatorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către consumator să transporte produsele, iar această opțiune nu a fost oferită de către profesionist, fără a aduce atingere drepturilor consumatorului față de transportator”.

Dacă un client alege singur propriul transportat, atunci pierderea coletului revine firmei de curierat. Cu toate acestea, pentru că alegerea a fost a clientului, magazinul nu are nicio responsabilitate. Există totuși și mari retaileri care își asumă responsabilitatea pentru coletele pierdute.

Aceștia sunt cei care oferă și alternative legat de recuperarea banilor sau înlocuirea produsului. Acesta este motivul pentru care dacă vă hotărâți să faceți o comandă online este de preferat să citiți cu atenție termenii și condițiile. Asta pentru că același produs poate să aibă alți termeni și condiții de livrare, în funcție de magazin.