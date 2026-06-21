Somnul nu reprezintă doar o perioadă de repaus pentru organism. Cercetările din ultimii ani arată că, în timp ce dormim, creierul desfășoară o serie de procese complexe care influențează memoria, creativitatea, capacitatea de învățare și sănătatea pe termen lung.

Studii publicate de instituții și reviste științifice internaționale arată că activitatea cerebrală din timpul somnului este mult mai intensă decât se credea în trecut.

De la reorganizarea amintirilor până la găsirea unor soluții la probleme nerezolvate, creierul continuă să lucreze chiar și atunci când conștiința este în repaus.

Unul dintre cele mai bine documentate procese care au loc în timpul somnului este consolidarea memoriei.

Potrivit unei analize publicate în revista Nature Neuroscience, informațiile acumulate în timpul zilei sunt transferate și reorganizate în timpul somnului, în special prin interacțiunea dintre hipocamp și cortexul cerebral. Acest proces permite transformarea amintirilor recente în informații care pot fi păstrate pe termen lung.

Cercetătorii au observat că anumite modele de activitate neuronală se repetă în timpul somnului profund, ca și cum creierul ar „reda” experiențele recente pentru a le stoca mai eficient.

Aceasta explică de ce persoanele care dorm suficient tind să rețină mai bine informațiile învățate în timpul zilei.

Expresia „dormi înainte să iei o decizie” are și o bază științifică.

Mai multe studii recente au arătat că somnul REM, faza asociată cu visele intense, poate favoriza apariția unor conexiuni noi între idei și concepte aparent fără legătură. Acest fenomen poate contribui la rezolvarea creativă a problemelor.

Într-un experiment publicat în 2026 în revista Neuroscience of Consciousness, participanții care au visat despre anumite puzzle-uri au avut șanse semnificativ mai mari să găsească soluțiile după trezire.

Rezultatele sugerează că, în timpul somnului, creierul continuă să proceseze informații și să exploreze căi alternative de rezolvare pe care nu le identifică întotdeauna în stare de veghe.

Somnul nu funcționează ca un simplu mecanism de stocare.

Cercetări recente publicate în academic.oup indică faptul că somnul REM contribuie la reorganizarea informațiilor și la integrarea lor în cunoștințele deja existente. În loc să păstreze fiecare detaliu exact așa cum a fost perceput, creierul extrage tipare și categorii generale.

Acest proces ajută oamenii să înțeleagă mai bine relațiile dintre informații și să construiască o imagine de ansamblu asupra experiențelor acumulate.

Specialiștii consideră că această capacitate de reorganizare este esențială pentru învățare și adaptare.

O altă ipoteză intens studiată este legată de sistemul glinfatic, un mecanism prin care lichidele din creier contribuie la eliminarea unor substanțe reziduale rezultate din activitatea neuronală.

Mai multe cercetări sugerează că anumite procese de eliminare a proteinelor asociate cu bolile neurodegenerative sunt influențate de calitatea și durata somnului.

Totuși, oamenii de știință subliniază că domeniul este încă în dezbatere. Unele studii recente au raportat rezultate care pun sub semnul întrebării ideea că eliminarea toxinelor este mai intensă în timpul somnului decât în stare de veghe.

Chiar și în acest context, consensul medical rămâne că somnul de calitate este esențial pentru funcționarea optimă a creierului.

Somnul joacă un rol important și în reglarea emoțională.

Studii recente arată că experiențele cu încărcătură emoțională pot fi reactivate și procesate în timpul somnului. Cercetătorii investighează modul în care creierul revizitează anumite experiențe pentru a le integra și pentru a reduce impactul lor asupra funcționării zilnice.

Această activitate ar putea explica de ce, după o noapte de somn, multe persoane percep diferit situațiile stresante sau reușesc să gestioneze mai bine emoțiile negative.

Datele disponibile indică faptul că somnul este o perioadă activă în care creierul consolidează amintiri, reorganizează informații, procesează emoții și poate chiar facilita apariția unor idei noi.

Deși multe mecanisme sunt încă studiate, cercetările confirmă că somnul nu reprezintă o simplă pauză biologică, ci o etapă esențială pentru funcționarea cognitivă și menținerea sănătății creierului pe termen lung.