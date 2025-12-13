Ce fac astăzi actorii din Game of Thrones. Mulți și-a schimbat viața

„Game of Thrones” rămâne unul dintre cele mai mari seriale ale ultimului deceniu. De la premiera primului episod au trecut deja zece ani, iar actorii care au adus la viață personajele din Westeros s-au schimbat mult de atunci, atât profesional, cât și personal. Iată ce fac astăzi câțiva dintre cei mai îndrăgiți actori din serial.

Deși Ned Stark a avut un arc narativ scurt, personajul său a rămas memorabil. Sean Bean continuă să joace în filme și seriale, păstrându-și reputația de actor versatil și respectat. Iwan Rheon, interpretul ticălosului Ramsay Bolton, și-a continuat cariera atât în actorie, cât și în muzică. Rolurile sale recente includ proiecte de televiziune și apariții în cinematografie independentă.

Actorul care l-a jucat pe Jaime Lannister a împlinit recent 50 de ani și și-a lansat propria casă de producție. Fanii așteaptă cu interes proiectele viitoare ale lui Coster-Waldau, care combină experiența sa vastă cu viziunea creativă.

Tânăra actriță care a interpretat-o pe Arya Stark a jucat în numeroase filme și seriale. Recent, a devenit ambasador global pentru sustenabilitate al brandului H&M, demonstrând că succesul ei depășește lumea ficțională a lui Westeros.

Robb Stark a avut o soartă tragică în serial, însă Richard Madden și-a construit o carieră impresionantă. Actorul a jucat în blockbustere internaționale și a primit un doctorat onorific de la Royal Conservatoire of Scotland.

Rose Leslie a transformat iubirea de pe ecran într-o poveste reală, căsătorindu-se cu Kit Harington, John Snow în serial. În prezent, cei doi sunt părinți și continuă să lucreze activ în proiecte cinematografice și teatrale.

John Bradley a cucerit publicul prin inocența și umorul lui Samwell Tarly. Actorul rămâne activ în cinematografie și televiziune, implicându-se în producții diverse și apreciate de critici. Loras Tyrell a avut un destin tragic în serial, însă Finn Jones a obținut roluri principale în seriale precum „Marvel: Iron Fist” și alte proiecte TV, continuând să fie prezent în atenția publicului.

Actrița olandeză care a interpretat-o pe Melisandre continuă să îmbine actorie și muzică. Carice van Houten rămâne activă în cinematografie și continuă să își încânte fanii cu proiecte artistice variate. Tyrion Lannister a făcut din Peter Dinklage un star internațional. Actorul continuă să joace în filme și seriale, fiind apreciat atât de critici, cât și de public pentru versatilitatea și talentul său.

Alți actori importanți, precum Lena Headey (Cersei Lannister), Dean-Charles Chapman (Tommen Baratheon) sau Alfie Allen (Theon Greyjoy), și-au consolidat carierele în televiziune și film, participând la proiecte majore și câștigând recunoaștere internațională.

După un deceniu de la lansarea serialului, „Game of Thrones” rămâne un reper cultural, iar actorii săi au evoluat profesional și personal, continuând să influențeze lumea cinematografiei și televiziunii contemporane.