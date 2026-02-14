Ce este taxa pe apă de ploaie și cine trebuie să o plătească

Mulți români au observat, pe factura la apă, o nouă taxă, cea pentru apa de ploaie. La prima vedere, pare absurd să plătești pentru ceva ce cade din cer și nu poate fi controlat. În realitate, însă, nu ploaia este taxată, ci serviciul public care intervine după ce apa ajunge pe acoperișuri, trotuare și carosabil și este direcționată către sistemul de canalizare.

În mediul urban, apa de ploaie nu mai este absorbită natural de sol, așa cum se întâmplă în zonele verzi sau neconstruite. Ea este colectată și transportată prin infrastructura orașului, iar acest proces presupune costuri concrete, de la întreținerea rețelelor până la pompare și epurare.

Taxa pentru apa de ploaie este reglementată prin legea nr. 241/2006 și reprezintă contravaloarea serviciului de preluare și evacuare a apelor pluviale prin sistemul public de canalizare. Nu este vorba despre impozitarea precipitațiilor, ci despre gestionarea efectelor lor în spațiul urban.

Pe suprafețele naturale, precum grădinile sau terenurile neamenajate, apa se infiltrează în pământ. În schimb, în orașe, acoperișurile, parcările betonate, trotuarele și drumurile asfaltate nu permit absorbția apei. Aceasta este colectată prin burlane și guri de scurgere și direcționată către rețeaua de canalizare.

Odată ajunsă în sistem, apa trebuie transportată, uneori pompată și, în anumite situații, tratată înainte de a fi deversată în emisari naturali. Toate aceste operațiuni presupun cheltuieli de funcționare, investiții în infrastructură și consum constant de energie electrică.

Valoarea taxei nu este stabilită arbitrar, ci se bazează pe o formulă care ia în calcul suprafața proprietății ce contribuie la scurgerea apei în rețeaua publică. Practic, se estimează câtă apă ajunge în canalizare de pe acoperișuri, curți pavate sau alte suprafețe impermeabile. Sistemul de taxare se aplică tuturor proprietăților racordate la canalizare. Diferența apare în modul în care costul este perceput.

La blocuri, taxa este inclusă în factura comună emisă asociației de proprietari. Calculul se face în funcție de amprenta la sol a clădirii și a suprafețelor betonate aferente, iar suma este apoi împărțită între locatari. De cele mai multe ori, această componentă trece aproape neobservată.

În cazul caselor individuale, situația este diferită. Proprietarii primesc distinct această poziție pe factură, iar nemulțumirile apar mai frecvent. Operatorii de apă pornesc de la premisa că apa căzută pe acoperiș sau pe suprafețele pavate ajunge în rețeaua publică. Atât timp cât imobilul este racordat la canalizare, autoritățile consideră justificată perceperea taxei.

Cantitatea estimată de apă se calculează folosind coeficienți standardizați. Pentru gospodării, se aplică un coeficient de aproximativ 0,2 metri cubi pe metru pătrat pe an. Pentru domeniul public, coeficientul este de 0,3 m³/mp/an, iar pentru agenții economici ajunge la 0,5 m³/mp/an. Aceste valori reflectă nivelul mediu de scurgere estimat pentru fiecare categorie.

Taxa pentru apa de ploaie se aplică persoanelor fizice și juridice care sunt racordate la sistemul public de canalizare. Indiferent dacă vorbim despre apartamente, case sau spații comerciale, existența racordului este elementul esențial.

În cazul blocurilor, obligația revine asociației de proprietari, care achită factura către operatorul de apă, iar costurile sunt repartizate ulterior între locatari.

La case, proprietarul este direct responsabil pentru plata facturii. Chiar dacă o parte din curte este nebetonată, existența acoperișului și a eventualelor suprafețe pavate este suficientă pentru aplicarea formulei de calcul.

Pentru firme, centre comerciale sau hale industriale, taxa este, de regulă, mai mare, deoarece suprafețele impermeabile sunt extinse, iar coeficientul aplicat este superior celui pentru gospodării.

Gestionarea apelor pluviale are un rol major în prevenirea inundațiilor și protejarea infrastructurii urbane. În lipsa unui sistem de canalizare funcțional, fiecare ploaie torențială ar putea produce pagube semnificative.

După colectare, apa urmează un traseu complex: este transportată prin conducte, pompată în stații intermediare și dirijată către colectoare principale. În anumite situații, ajunge și în stații de epurare. Pompele funcționează intens în timpul precipitațiilor abundente, iar consumul de energie este ridicat.

În plus, rețelele trebuie întreținute constant. La ploi puternice, apa antrenează deșeuri de pe străzi, care pot bloca conductele și necesită intervenții rapide de curățare. Toate aceste operațiuni generează costuri recurente, pe care operatorii le includ în tarife.

Autoritățile susțin că taxa pentru apa de ploaie nu este o plată pentru precipitații, ci o contribuție la menținerea unui sistem care protejează comunitățile urbane. Fără această infrastructură, orașele ar fi mult mai vulnerabile la inundații și poluare.