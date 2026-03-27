Ce este biotina și ce trebuie să știi despre ea

Biotina apare frecvent în discuțiile despre îngrijirea părului, a pielii și a unghiilor. Poate ai întâlnit suplimente dedicate sau recomandări venite din experiențele altora. Pentru a decide informat, ai nevoie de explicații clare, bazate pe date cunoscute și pe utilizarea uzuală a acestui nutrient, nu pe promisiuni rapide.

În rândurile de mai jos găsești informații utile despre ce este biotina, cum acționează în organism, din ce alimente o poți obține și în ce situații merită să discuți cu un specialist despre suplimente. Accentul cade pe echilibru, siguranță și alegeri adaptate nevoilor tale reale.

Biotina este o vitamină hidrosolubilă din complexul B, cunoscută și ca vitamina B7 sau vitamina H. Corpul tău o folosește sub formă de coenzimă, adică o substanță care ajută enzimele să desfășoare reacțiile chimice necesare funcționării normale.

Pe scurt, biotina susține metabolismul:

carbohidraților , care furnizează energie;

grăsimilor , implicate în structura celulelor și în producerea de energie;

proteinelor, necesare pentru păr, piele, unghii și masă musculară.

Organismul nu produce biotină în cantități suficiente, iar rezervele se mențin pe termen scurt. Pentru utilizare obișnuită, aportul constant din alimentație ajută la menținerea acestor procese. Pentru perioadele în care aportul alimentar este insuficient, suplimentele sunt o soluție excelentă. Dozajele diferă considerabil. De exemplu, unele produse oferă biotina de 10000 mcg, o concentrație mare, destinată unor nevoi specifice.

Interesul pentru biotină vine, în mare parte, din legătura ei cu structurile bogate în keratină. Keratina este o proteină care intră în alcătuirea firului de păr, a unghiilor și a stratului superficial al pielii.

În majoritatea cazurilor, biotina ajută la menținerea structurii normale a firului de păr. Dacă există un deficit, pot apărea:

subțierea firelor;

cădere difuză;

aspect fragil.

Corectarea deficitului poate îmbunătăți aceste manifestări, însă dacă aportul tău este deja adecvat, suplimentarea nu duce automat la accelerarea creșterii. Părul are un ritm lent de regenerare, iar eventualele schimbări apar treptat, de obicei după câteva luni.

Unghiile care se exfoliază sau se rup ușor pot semnala un aport insuficient de nutrienți. Unele studii arată că, la persoanele cu deficit, biotina poate contribui la creșterea rezistenței unghiei. Pentru utilizare uzuală, efectele rămân moderate și depind de contextul general al alimentației.

La nivelul pielii, biotina participă la menținerea unei bariere cutanate normale. Lipsa ei se poate asocia cu uscăciune sau erupții. La persoanele fără deficit, modificările vizibile sunt discrete, iar biotina nu acționează ca un produs cosmetic cu efect imediat.

Pe lângă aspectele estetice, cercetările analizează și alte direcții:

susținerea metabolismului energetic;

menținerea funcționării normale a sistemului nervos;

influența asupra valorilor glicemiei, în studii aflate încă în evaluare.

Aceste observații nu transformă biotina într-un tratament pentru afecțiuni cronice. Ea rămâne un nutrient de bază, integrat într-un context mai larg de sănătate.

Pentru biotină se folosește noțiunea de aport adecvat, stabilit pe baza consumului mediu din populație. Valorile orientative sunt:

aproximativ 30 µg/zi pentru adulți;

aproximativ 35 µg/zi în perioada alăptării.

O alimentație variată acoperă, de regulă, aceste cantități. Pe etichetele suplimentelor apar adesea doze mult mai mari, exprimate în micrograme sau miligrame. De exemplu, 10.000 µg înseamnă 10 mg, o doză destinată unor situații specifice, care merită discutată cu un specialist.

Biotina se regăsește în numeroase alimente, accesibile în dieta zilnică. Exemple frecvente includ:

gălbenușul de ou gătit;

ficatul și alte organe;

nuci și semințe, precum migdalele sau semințele de floarea-soarelui;

leguminoase, cum sunt lintea, năutul și fasolea;

pește;

legume cu frunze verzi;

cereale integrale.

Un aspect util de știut: albușul de ou crud conține avidină, o proteină care leagă biotina și îi reduce absorbția. Prepararea termică inactivează avidina, așa că ouăle gătite reprezintă o alegere mai potrivită.

Deficitul apare rar la persoanele sănătoase, însă anumite contexte cresc riscul. Printre semnele posibile se numără:

căderea părului;

dermatita sau erupțiile cutanate;

unghiile fragile;

oboseala persistentă;

furnicături sau alte manifestări neurologice.

Situațiile care pot favoriza deficitul includ sarcina, consumul crescut de alcool, tratamentele prelungite cu antibiotice, afecțiunile de malabsorbție sau utilizarea anumitor medicamente, cum sunt anticonvulsivantele. Dacă observi simptome persistente, programează o evaluare medicală înainte de a lua suplimente.

Disclaimer: Acest articol are un rol strict informativ, iar informatiile prezentate nu inlocuiesc controlul si diagnosticul de specialitate. Daca te confrunti cu simptome neplacute, adreseaza-te cat mai curand unui medic. Numai specialistul este in masura sa iti evalueze starea de sanatate si sa recomande testele necesare sau masurile de tratament adecvate pentru ameliorarea simptomelor!